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巴威颱風來勢洶洶 苗栗縣多項活動安全起見延後

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府第一辦公大樓旁的青創公設民營托嬰中心，預計8月8日開幕，招生說明會因巴威颱風，延期至14日晚上6點半舉行。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府第一辦公大樓旁的青創公設民營托嬰中心，預計8月8日開幕，招生說明會因巴威颱風，延期至14日晚上6點半舉行。記者范榮達／攝影

強烈颱風巴威來勢洶洶，苗栗縣多項活動安全起見延後，其中，備受注目的青創公設民營托嬰中心招生說明會，將改至7月14日辦理，至於通霄沙雕藝術節將視颱風警報發布狀況，宣布是否暫停開放時間。

巴威逼近台灣，苗栗地區今天上午艷陽高照，不過，多項活動因考量安全延期辦理，縣政府第一辦公大樓旁的青創公設民營托嬰中心，預計8月8日開幕，預計招生60人，詢問度超高，原定11日辦理招生說明會，改至14日晚上6點半在苗栗市嘉新里、嘉盛里社區活動中心（苗栗市嘉新街61號）舉行，入托申請時程7月15日開放報名。

苗栗縣客家大戲下鄉巡演活動，榮興客家採茶劇團原定7月11日在造橋國中演出客家大戲「仙凡緣」，延期至今年10月3日舉行；星空栗險記共下FUN影趣7月11日竹南運動公園籃球場旁場次延至7月18日；7月11日三灣水梨節延期至7月18日舉行；此外，南庄鄉第17屆新夏泰客Life Show記者會暨素人才藝海選，原定7月11日登場，也延期至7月18日。

苗栗 巴威颱風 巴威

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