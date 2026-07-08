苗復康巴士 9月擬導入AI促進共乘

苗栗縣政府復康巴士服務滿載，去年就醫需求達四點四萬趟次，近八成為個人搭乘。縣府著手開發復康巴士預約及派車系統ＡＰＰ，導入ＡＩ智慧規畫促進共乘，預計今年九月上線，未來也將轉型擴大到社會參與活動，放大升級復康巴士效益。

縣長鍾東錦上個月率團參訪新加坡微軟亞太總部及微軟亞洲體驗中心（Microsoft Experience Center Asia）交流，有感人工智慧ＡＩ浪潮及數位轉型趨勢，第一時間提出運用ＡＩ優化復康巴士及長照接送服務構想，開啟智慧服務模式，縣府長期照護處昨公布進度期程。

長照處指出，開發「苗栗縣大小復康巴士預約及派車系統ＡＰＰ」，導入ＡＩ技術智慧規畫，預計八月試運作、九月上線。據統計，復康巴士服務去年就醫四○五七五趟次、占九成四，其中個人搭乘三萬五三三三次、占七成九，將透過大數據分析，盤點居住熱區、就醫路線與醫院門診時段，提升共乘回載率。

新ＡＰＰ也提供更多元預約叫車管道，開放網路或ＬＩＮＥ官方帳號預約，可即時確認預約結果；乘車前十五分鐘可線上查詢車輛即時路線，結合ＧＰＳ定位系統，掌握派車進度與司機行車狀況。

此外，復康巴士目前有四十七輛、卅三名司機，但服務滿載，就醫需求持續增加，縣府將持續爭取增聘司機並擴編車輛，並放寬擴展至個人日常生活與社交活動，友善因應多元生活需求。