大廠捐助 桃園幼獅工業區闢新路

桃園市楊梅區幼獅擴大工業區交通需求大，市府在科技大廠捐助逾千萬元的挹注下，順利取得高青路通往高獅路土地，以「公私協力」方式打通地方期盼逾廿年的瓶頸道路。市長張善政昨現勘新闢道路工程，目標七月底順利完工。

市府經發局指出，幼獅擴大工業區為報編未開發工業區，進駐廠商須自行建置道路及排水設施，考量特殊歷史背景與民眾通勤需求，市府獲區內大廠景碩科技與華新麗華各捐助五百五十萬元，取得高青路新闢道路土地。

張善政昨會同幼獅擴大工業區廠商協進會理事長鄧金祥、景碩科技執行長陳河旭、華新麗華總經理呂錦任與多名民代現勘高青路新闢道路案工程進度。他說，隨著進駐幼獅擴大工業區企業日益增加，產業運輸及通勤需求持續提升，感謝企業慨捐經費協助取得用地，讓市府得以打通瓶頸道路。

高青路通往高獅路的新闢道路工程全長約七十公尺、寬十五公尺。張善政說，這段路道路完工通車後，可有效分散周邊車流，改善幼獅擴大工業區上下班尖峰時段交通壅塞情形，提升在地廠商、勞工及居民通行便利。

交通局指出，高青路打通後，部分車流可轉至青年路及高青路，可提升高獅路運轉效率，也可減輕幼獅南出匝道、高獅路與青年路口尖峰時段的交通負荷。另，市府也規畫卅五噸以上大貨車於特定時段禁止進入高獅路、青年路二段狹窄路段尖峰時段禁止臨時停車等措施。