快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

科技大廠出資助桃市府打通道路瓶頸 提升幼獅擴大工業區周邊交通效率

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（右6）和立委、議員與科技大廠高階主管到幼獅擴大工業區，了解新闢道路工程進度。圖／新聞處提供
張善政（右6）和立委、議員與科技大廠高階主管到幼獅擴大工業區，了解新闢道路工程進度。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今天到楊梅區了解高青路新闢道路案工程進度，要求工程單位在兼顧施工品質與安全的前提下，朝七月底完工目標努力。

張善政表示，高青路新闢路段工程全長約72公尺、寬15公尺，雖然路段不長，卻是地方期盼超過20年、亟待打通的重要交通瓶頸。隨著進駐幼獅擴大工業區企業日益增加，產業運輸及通勤需求持續提升，瓶頸路段未打通，長期影響上下班尖峰時段車流。市府團隊與地協調完成用地整合，工程終於順利啟動。

張善政指出，這段路道路完工通車後，可有效分散周邊車流，改善幼獅擴大工業區上下班尖峰時段交通壅塞情形，提升在地廠商、勞工及居民通行便利。感謝景碩科技、華新麗華等企業慷慨捐助經費，協助用地取得，展現公私協力改善地方交通環境的具體成果。

交通局指出，高青路打通後，部分車流可移轉至青年路及高青路，預期可提升高獅路運轉效率，幼獅南出匝道、高獅路與青年路口服務水準也可由D級提升至C級，減輕尖峰時段路口交通負荷。另針對周邊道路，市府已規畫尖峰時段交通管制，包括禁止35噸以上大貨車於特定時段進入高獅路，並於青年路二段狹窄路段尖峰時段禁止臨時停車，以維護會車與通行安全。

經發局表示，幼獅擴大工業區為報編未開發工業區，進駐廠商須自行建置道路及排水設施，考量特殊歷史背景與民眾通勤需求，這段新闢道路工程採「公私協力」方式打通瓶頸道路，獲區內大廠景碩科技與華新麗華各捐助550萬元，改善工業區道路設施。

今日包括立法委員涂權吉、市議員李家興、鄭淑方、楊梅區高上里里長葉雲龍、幼獅擴大工業區廠商協進會理事長鄧金祥、輔導理事長李安重、景碩科技執行長陳河旭、華新麗華總經理呂錦任、明圃總經理曾文彥與市府團隊都出席。

高青路新闢路段雖然只有72公尺，不過一旦完工通車等於打破地方20年來的交通瓶頸。圖／新聞處提供
高青路新闢路段雖然只有72公尺，不過一旦完工通車等於打破地方20年來的交通瓶頸。圖／新聞處提供

張善政 桃園

延伸閱讀

台南提國1仁德交流道改善 擬增南下出口匝道

新北第二行政中心年底啟用 民代：可帶動商圈發展、開放水門替代動線

影／紓解國1仁德交流道壅塞 南下出口將新增匝道接文山路

三重第二行政中心進度與規畫配置曝光 可直通先嗇宮站

相關新聞

影／考選部宣布明年增設地方特考「苗栗考區」 在地鄉親可就近應考

115年公務人員高普考於7月3至7日舉行，考選部長劉孟奇今天率相關人員前來視察，下午在苗栗高中與縣長鍾東錦及縣府團隊進行高普考試業務聯繫會議，劉孟奇會中宣布將在苗栗增設地方特考苗栗考區，預計明年底即可開設，讓苗栗鄉親就近應考。

桃園消保小尖兵夏令營登場 副市長蘇俊賓與學童談消費、在地永續

桃園市副市長蘇俊賓今日中午前往中壢區元生國小，出席「消保小尖兵」夏令營與頒團體獎，並表示消費行為存在於日常生活中，從小朋友到便利商店、文具店購物開始，就會面臨喜好、價格、安全與權益等選擇，透過夏令營能學會留意商品的有效日期、營養成分、產地及使用注意事項，建立正確的消費觀念。

竹市府啟動巨城周邊「清道專案」 高虹安：跨局處打造安全行人空間

新竹市巨城購物中心周邊（如北大路、民生路等）為市區重要商圈，平假日車流量大，常有商家違規占用道路、騎樓擺放商品，或機車違規停放於人行道，嚴重影響行人通行安全及車流順暢。新竹市警察局為徹底維持該路段交通秩序，規畫「清道專案」聯合環境保護局及養護工程處共同執法，展現市府改善行人環境的決心。

新竹棒球場改善工程新進展　市府：球場人工草皮鋪設中

新竹市政府今公布新竹棒球場最新改善進度，市府說，棒球場已全面完成透水瀝青鋪設，並順利通過各項關鍵查驗。隨著底層基礎確認完善，工程正式邁入全新階段，目前正進行壘包區、投手丘的施作及人工草皮進場鋪設。市府將持續嚴密把關，力求早日提供市民與球員一座安全、專業的優質球場。

苗栗敬老愛心卡 鍾東錦拍板300點合併通用在計程車及農會

苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，頻頻接獲抱怨偏鄉不方便等問題，看得到用不到，縣長鍾東錦今天拍板，每月最高補助計程車及農會消費，合併300元通用，刷卡1次最高限定100元，開辦時間會再公布。

特公盟促公園設水霧、飲水設施

兒童高溫耐受度比成人低，關注公園議題的還我特色公園行動聯盟與學者都認為，政府應將熱環境設計納入公園規畫，並建議增設噴霧、飲水等設施，讓親子能補水、降溫。特公盟也提醒家長留意孩子身體狀況，適時轉往陰涼處休息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。