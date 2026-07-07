科技大廠出資助桃市府打通道路瓶頸 提升幼獅擴大工業區周邊交通效率

桃園市長張善政今天到楊梅區了解高青路新闢道路案工程進度，要求工程單位在兼顧施工品質與安全的前提下，朝七月底完工目標努力。

張善政表示，高青路新闢路段工程全長約72公尺、寬15公尺，雖然路段不長，卻是地方期盼超過20年、亟待打通的重要交通瓶頸。隨著進駐幼獅擴大工業區企業日益增加，產業運輸及通勤需求持續提升，瓶頸路段未打通，長期影響上下班尖峰時段車流。市府團隊與地協調完成用地整合，工程終於順利啟動。

張善政指出，這段路道路完工通車後，可有效分散周邊車流，改善幼獅擴大工業區上下班尖峰時段交通壅塞情形，提升在地廠商、勞工及居民通行便利。感謝景碩科技、華新麗華等企業慷慨捐助經費，協助用地取得，展現公私協力改善地方交通環境的具體成果。

交通局指出，高青路打通後，部分車流可移轉至青年路及高青路，預期可提升高獅路運轉效率，幼獅南出匝道、高獅路與青年路口服務水準也可由D級提升至C級，減輕尖峰時段路口交通負荷。另針對周邊道路，市府已規畫尖峰時段交通管制，包括禁止35噸以上大貨車於特定時段進入高獅路，並於青年路二段狹窄路段尖峰時段禁止臨時停車，以維護會車與通行安全。

經發局表示，幼獅擴大工業區為報編未開發工業區，進駐廠商須自行建置道路及排水設施，考量特殊歷史背景與民眾通勤需求，這段新闢道路工程採「公私協力」方式打通瓶頸道路，獲區內大廠景碩科技與華新麗華各捐助550萬元，改善工業區道路設施。

今日包括立法委員涂權吉、市議員李家興、鄭淑方、楊梅區高上里里長葉雲龍、幼獅擴大工業區廠商協進會理事長鄧金祥、輔導理事長李安重、景碩科技執行長陳河旭、華新麗華總經理呂錦任、明圃總經理曾文彥與市府團隊都出席。