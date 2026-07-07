桃園消保小尖兵夏令營登場 副市長蘇俊賓與學童談消費、在地永續

桃園市副市長蘇俊賓今日中午前往中壢區元生國小，出席「消保小尖兵」夏令營與頒團體獎，並表示消費行為存在於日常生活中，從小朋友到便利商店、文具店購物開始，就會面臨喜好、價格、安全與權益等選擇，透過夏令營能學會留意商品的有效日期、營養成分、產地及使用注意事項，建立正確的消費觀念。

蘇俊賓也考考小朋友，如果產地有高雄、雲林、桃園，要挑哪一個？全場學童都喊「桃園」，也有小朋友補充因為桃園產的比較便宜，不會有運費，更不會汙染地球，獲蘇俊賓稱讚，直誇小朋友懂得透過消費減少碳排放，實踐永續消費理念。

蘇俊賓指出，小朋友在購物時，往往會優先考量個人喜好與價格，他分享自己的綠色消費哲學，提醒學童關鍵在於打算什麼時候吃，若當天就要食用，選擇即期品能減少食物報廢，也是珍惜地球資源的表現。

消保小尖兵夏令營不僅傳授消費者保護知識，也涵蓋健康、安全、法律保障、減碳與減廢等重要觀念，蘇俊賓期許小朋友珍惜學習機會，將所學落實於生活中，未來成為校園最具消費保護意識的消保小尖兵。

法務局說明，消保小尖兵夏令營以寓教於樂的課程，培養國小3至6年級學童正確的消費觀念，今年辦2梯次，昨日和今日是第一梯次，第2梯次8月20、21日在桃園區東門國小，透過課程與賣場實境體驗，帶學童認識商品標示、食品安全、反詐騙、網路遊戲安全及消費者保護等知識，提升正確消費觀念與自我保護能力