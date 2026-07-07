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通霄馬家庄「紫色瀑布」浪漫炸裂 攝影玩家籲：把握機會賞花

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「蒜香藤花廊」現已盛開，逾200公尺長的紫色花廊，綿延在鄉間道路旁，一整片紫爆花海宛如紫色瀑布，極具視覺衝擊。圖／張麥斯提供
「蒜香藤花廊」現已盛開，逾200公尺長的紫色花廊，綿延在鄉間道路旁，一整片紫爆花海宛如紫色瀑布，極具視覺衝擊。圖／張麥斯提供

苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤花廊開始囉！夏季花期約一星期左右，一整片紫爆花海宛如紫色瀑布，極具視覺衝擊，當地攝影玩家張麥斯提醒，請把握機會歡迎大家來賞花，但車輛停外面不要開進來，路留給當地住戶使用，不喧嘩、不嬉鬧並把垃圾帶回家。

楓樹里鄰近馬家庄的「蒜香藤花廊」現已盛開，逾200公尺長的紫色花廊，綿延在鄉間道路旁，每年花開時節，宛如隱藏版賞花勝地，也是很夯的打卡熱點；一整片紫爆花海宛如紫色瀑布，極具視覺衝擊，常吸引大批追花族與攝影愛好者前往朝聖。

張麥斯說，地主很佛心開放免費參觀，現場綿延約200公尺的蒜香藤花廊，搭配具有弧度的道路，非常適合取景。其花期一向短暫，因此在花期來臨前就要密切注意，一旦知道開花了，要把握一周內盡快前往賞花及取景，否則只能看到蒜香藤花毯了。

由於颱風將近，周末可能就有風雨襲來，網友也紛紛勸進「花開一周，美麗一瞬；只有這幾天美喔！大風大雨一來就會錯過。」

張麥斯提醒大家把握機會來賞花，但車輛停外面不要開進來，路留給當地住戶使用，不喧嘩、不嬉鬧並把垃圾帶回家。圖／張麥斯提供
張麥斯提醒大家把握機會來賞花，但車輛停外面不要開進來，路留給當地住戶使用，不喧嘩、不嬉鬧並把垃圾帶回家。圖／張麥斯提供

賞花 瀑布

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