苗縣復康巴士個人搭乘約8成 AI智慧規畫9月上路促進共乘

苗栗縣政府復康巴士服務滿載，去年就醫需求4萬4575趟次，約8成個人搭乘，縣府開發APP優化，導入AI智慧規畫促進共乘，預計9月上線，並轉型擴大到社會參與活動，放大升級復康巴士效益。

縣長鍾東錦上個月率團參訪新加坡微軟亞太總部及微軟亞洲體驗中心（Microsoft Experience Center Asia）交流，有感人工智慧（AI）浪潮及數位轉型趨勢，第一時間提出運用AI優化復康巴士及長照接送服務構想，開啟智慧服務模式，縣府長期照護處今天公布進度期程。

長照處指出，開發「苗栗縣大小復康巴士預約及派車系統APP」，AI技術智慧規畫，預計8月啟動試運作、9月上線服務，包括4大面向，其中，大數據優化共乘機制部分，復康巴士服務，去年就醫4萬4575趟次、占94%，其中個人搭乘3萬5333次、占79.3%，將透過大數據分析，盤點居住熱區、就醫路線與醫院門診時段，提升共乘回載率。

新APP提供更多元管道，開放網路或LINE官方帳號預約，並即時接收預約結果，乘車前15分鐘即可線上查詢車輛即時路線，結合GPS定位系統，即時掌握派車進度與司機行車狀況。

此外，復康巴士目前有47輛、33名司機，但服務滿載，就醫需求持續增加，將持續爭取增聘司機並擴編車輛，並放寬擴展至個人日常生活與社交活動，友善因應多元生活需求。