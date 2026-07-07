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竹市府啟動巨城周邊「清道專案」 高虹安：跨局處打造安全行人空間

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府啟動巨城周邊「清道專案」。圖／新竹市府提供
竹市府啟動巨城周邊「清道專案」。圖／新竹市府提供

新竹市巨城購物中心周邊（如北大路、民生路等）為市區重要商圈，平假日車流量大，常有商家違規占用道路、騎樓擺放商品，或機車違規停放於人行道，嚴重影響行人通行安全及車流順暢。新竹市警察局為徹底維持該路段交通秩序，規畫「清道專案」聯合環境保護局及養護工程處共同執法，展現市府改善行人環境的決心。

警方指出，該聯合執法於本月2日執行，共取締移動式障礙物5件、固定式障礙物7件、取締騎樓違停5件。

市長高虹安表示，此次聯合執法採取「宣導與強力取締並重」原則，由警察局派員針對巨城周邊道路之道路障礙及違規設攤等行為加強執法，並對長期占用道路、騎樓機慢車(腳踏車)進行移置；同時，環保局亦配合針對道路上廢棄物、無牌汽機車及未經許可的違規廣告看板進行即時清除；養護工程處則對影響道路通行的違章固定障礙物或私設斜坡道予以清拆與重整，透過跨局處通力合作與資源整合，全面還路於民。

高虹安指出，本次清道專案期間，除告發違規停車外，並由環保局與養工處協助清運多處違規占用道路的障礙物，使人行道通行空間大幅改善，讓前往商圈消費與通勤的市民朋友皆能享有安全、順暢的交通環境。

高虹安表示，巨城商圈作為新竹市的核心地標，維持其周邊交通順暢與行人安全至關重要。本次「清道專案」透過警察局、環保局與養工處的跨局處強力執法，展現市府對整頓市容的魄力，讓每位市民不論開車或步行，都能在商圈周邊享有平安舒適的空間。

高虹安提醒，道路及騎樓屬公共通行空間，商家切勿因一己之私任意占用，民眾騎乘汽機車亦應依規定停放於合法車位。未來警察局將持續聯合環保局及養工處，採取不定期、不定點的方式加強取締，請在地商家與全體市民能共同體諒與守法，攜手維持新竹市乾淨、安全且井然有序的道路市容。

竹市府啟動巨城周邊「清道專案」。圖／新竹市府提供
竹市府啟動巨城周邊「清道專案」。圖／新竹市府提供

高虹安 行人 人行道

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