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新竹棒球場改善工程新進展 市府：球場人工草皮鋪設中

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今指出，新竹棒球場改善工程已完成相關嚴格查驗，球場人工草皮鋪設刻正進行中。圖／新竹市政府提供
新竹市府今指出，新竹棒球場改善工程已完成相關嚴格查驗，球場人工草皮鋪設刻正進行中。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今公布新竹棒球場最新改善進度，市府說，棒球場已全面完成透水瀝青鋪設，並順利通過各項關鍵查驗。隨著底層基礎確認完善，工程正式邁入全新階段，目前正進行壘包區、投手丘的施作及人工草皮進場鋪設。市府將持續嚴密把關，力求早日提供市民與球員一座安全、專業的優質球場。

市長高虹安表示，市府秉持安全第一、品質優先的原則推動新竹市立棒球場改善工程。自棒球場改善工程啟動以來，首要任務便是解決球場原先存在的排水不良及承載等問題。先前工程團隊耗費大量心力進行大面積的覆土移除作業，期間更遭遇「土方清運政策緊縮」及廢棄土方合法收容所量能不足等嚴峻考驗。面對外部環境的不利因素，市府積極協調各方資源、克服重重難關，終使土方清運作業順利告一段落，為後續的場地重建奠定穩固基礎。

高虹安指出，在完成底層整理後，工程團隊全力衝刺，已順利於6月22日完成透水瀝青的全面鋪設。為確保球場未來的排水效能與場地品質，同步於6月22日至6月26日期間，密集進行包含平整度、透水性、材料規格及噴灌系統運作等多項嚴格檢測，並完成精準的點位佈設與高程測量。經各單位會同查驗，確認各項指標均順利達標、符合專業設計規範。

高虹安說明，在底層基礎檢測過關後，全新的人工草皮目前已陸續進場鋪設，並同步展開壘包區及投手丘的精細施作。為確保整體施工品質與作業順遂，人工草皮鋪設採分階段進行，第一階段優先以「內野區域」為目標展開鋪設作業。

高虹安說，棒球場的重啟不僅是硬體設施的完備，更是確保球員安全與比賽品質的關鍵。待整體工，及各項附屬設施調整到位後，市府將依循專業場地檢驗程序，規畫辦理多場次的「壓力測試賽」。透過實際的賽事運作，邀請專業球員與教練進行實地測試，針對場地平整度、燈光照明、排水效能及球員實戰回饋進行最終微調。市府團隊將秉持最高標準，確保棒球場在最安全、最完善的狀態下，重新迎接球迷與賽事的到來。

新竹市府今指出，<a href='/search/tagging/2/新竹棒球場' rel='新竹棒球場' data-rel='/2/188731' class='tag'><strong>新竹棒球場</strong></a>改善工程已完成相關嚴格查驗，球場人工草皮鋪設刻正進行中。圖／新竹市政府提供
新竹市府今指出，新竹棒球場改善工程已完成相關嚴格查驗，球場人工草皮鋪設刻正進行中。圖／新竹市政府提供

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