快訊

MLB／中職球隊先等等 費爾柴德續留美職「回家」當水手

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗敬老愛心卡 鍾東錦拍板300點合併通用在計程車及農會

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，縣府滾動式檢討，研議合併農會消費，共300元通用。聯合報系資料照
苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，縣府滾動式檢討，研議合併農會消費，共300元通用。聯合報系資料照

苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，頻頻接獲抱怨偏鄉不方便等問題，看得到用不到，縣長鍾東錦今天拍板，每月最高補助計程車及農會消費，合併300元通用，刷卡1次最高限定100元，開辦時間會再公布。

苗栗縣敬老愛心卡持卡數約8萬張，每個月額度700點，過去適用在搭乘鐵路及公車客運，今年6月擴大到搭乘計程車，7月再擴大至農會消費，縣府滾動式檢討，鍾東錦今天主持縣務會議，表示近來不斷接到長輩的電話，交辦縣府社會處研議敬老愛心卡搭乘計程車，及農會消費共300點通用。

鍾東錦說，許多鄉下地區計程車數量偏少，叫車不方便，補助計程車來、回一趟最高各100元，持卡長輩抱怨看得到也享用不到，對於偏鄉不公平，此外，部分計程車司機習慣收現，敬老愛心卡刷卡，必須結帳再撥付，兌現有時間差，以致一聽到敬老愛心卡刷車資，影響載客的意願。

社會處指出，敬老愛心卡適用生活圈苗栗、台中及新竹縣市搭乘四大車隊適用，但在偏鄉數量相對較少，社會處也經常接獲反映，縣府將持續協調車隊擴大適用車輛，如果敬老愛心卡刷卡支付車資，由車隊第一時間墊付，縣府再撥款，縮短兌現的時間。

社會處隨即啟動敬老愛心卡搭乘計程車、農會消費合併300點補助相關作業，開辦時間會再公布，刷卡1次設計還是以100元，同件商品限制僅能綁1張卡1次刷卡，鼓勵持卡人多多走出家裡活動。

苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，縣長鍾東錦今天拍板，每月最高補助計程車及農會消費，合併300元通用。記者范榮達／攝影
苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，縣長鍾東錦今天拍板，每月最高補助計程車及農會消費，合併300元通用。記者范榮達／攝影

鍾東錦 苗栗 計程車 敬老卡

延伸閱讀

選舉年縣市拚加碼！敬老卡爭霸戰成一國多制 學者有異見

陽光行動／點數競賽！敬老卡加碼 交通擴到消費

新聞眼／各縣市敬老卡開放差異 長輩心生剝奪感

陽光行動／正反論戰…敬老卡購物 鼓勵長者走出家門

相關新聞

苗栗敬老愛心卡 鍾東錦拍板300點合併通用在計程車及農會

苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，頻頻接獲抱怨偏鄉不方便等問題，看得到用不到，縣長鍾東錦今天拍板，每月最高補助計程車及農會消費，合併300元通用，刷卡1次最高限定100元，開辦時間會再公布。

特公盟促公園設水霧、飲水設施

兒童高溫耐受度比成人低，關注公園議題的還我特色公園行動聯盟與學者都認為，政府應將熱環境設計納入公園規畫，並建議增設噴霧、飲水等設施，讓親子能補水、降溫。特公盟也提醒家長留意孩子身體狀況，適時轉往陰涼處休息。

遮陽不足 桃園公園遊戲場 夏日燙人

夏天高溫不斷，桃園市戶外公園遊戲場面臨遮陽、防曬不足窘境，親子遊戲「熱到受不了」，民代建議增加遮陽設施或洗腳台，避免使用者中暑。市府工務局回應，以增加自然遮蔭為優先，未來公園設計階段也會導入熱危害防治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。