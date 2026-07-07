苗栗敬老愛心卡 鍾東錦拍板300點合併通用在計程車及農會

苗栗縣敬老愛心卡擴大適用在搭乘合作計程車1個多月，頻頻接獲抱怨偏鄉不方便等問題，看得到用不到，縣長鍾東錦今天拍板，每月最高補助計程車及農會消費，合併300元通用，刷卡1次最高限定100元，開辦時間會再公布。

苗栗縣敬老愛心卡持卡數約8萬張，每個月額度700點，過去適用在搭乘鐵路及公車客運，今年6月擴大到搭乘計程車，7月再擴大至農會消費，縣府滾動式檢討，鍾東錦今天主持縣務會議，表示近來不斷接到長輩的電話，交辦縣府社會處研議敬老愛心卡搭乘計程車，及農會消費共300點通用。

鍾東錦說，許多鄉下地區計程車數量偏少，叫車不方便，補助計程車來、回一趟最高各100元，持卡長輩抱怨看得到也享用不到，對於偏鄉不公平，此外，部分計程車司機習慣收現，敬老愛心卡刷卡，必須結帳再撥付，兌現有時間差，以致一聽到敬老愛心卡刷車資，影響載客的意願。

社會處指出，敬老愛心卡適用生活圈苗栗、台中及新竹縣市搭乘四大車隊適用，但在偏鄉數量相對較少，社會處也經常接獲反映，縣府將持續協調車隊擴大適用車輛，如果敬老愛心卡刷卡支付車資，由車隊第一時間墊付，縣府再撥款，縮短兌現的時間。

社會處隨即啟動敬老愛心卡搭乘計程車、農會消費合併300點補助相關作業，開辦時間會再公布，刷卡1次設計還是以100元，同件商品限制僅能綁1張卡1次刷卡，鼓勵持卡人多多走出家裡活動。