世界盃瘋足球 竹縣府再投2290萬整建3校球場 培育足球小將
2026年世界盃足球賽掀起熱潮，新竹縣持續擴大足球基礎建設，再獲運動部核定2290萬元，整建博愛國中、興隆國小及安興國小足球場。連同2023年起投入經費，6校場地改善總經費近4000萬元，打造更安全、完善的校園足球訓練環境，培育基層足球人才。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣積極推展足球運動，並升級校園足球場地。考量縣內學校足球場地平整度與排水系統亟需改善，為維護學童運動安全，落實打造健康校園、安全運動環境理念，自2023年起已爭取松林國小、福興國小及和興國小興建及整建足球場地，總經費1600萬元，其中中央補助1120萬元、縣府配合款480萬元。
今年再獲運動部核定安興國小、興隆國小及博愛國中足球場地整建計畫2290萬元，包含中央補助1145萬元、縣府配合款1145萬元，累計投入近4000萬元，完成6校足球場地興建與改善，讓足球小將能在安全、優質的環境中安心訓練。
新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，本次獲運動部補助的安興國小、興隆國小及博愛國中，都是校內足球運動發展蓬勃的學校，但場地已出現地面凹陷、破損、標線脫落及排水不良等老化情形。
縣府表示，將透過此次全面翻新與修繕整建，改善運動安全隱憂，並由縣府協助學校完成規畫設計，要求工程如期如質完成，打造更友善的校園運動環境。
此外，為持續強化新竹縣足球發展環境，縣府今年5月19日已與國立體育大學及威爾力斯足球學院簽署合作意向書，以新竹縣第二運動場作為足球發展中心，推動產官學合作，建立足球三級培育體系，打造新竹縣成為足球發展基地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。