世界盃瘋足球 竹縣府再投2290萬整建3校球場 培育足球小將

2026年世界盃足球賽掀起熱潮，新竹縣持續擴大足球基礎建設，再獲運動部核定2290萬元，整建博愛國中、興隆國小及安興國小足球場。連同2023年起投入經費，6校場地改善總經費近4000萬元，打造更安全、完善的校園足球訓練環境，培育基層足球人才。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣積極推展足球運動，並升級校園足球場地。考量縣內學校足球場地平整度與排水系統亟需改善，為維護學童運動安全，落實打造健康校園、安全運動環境理念，自2023年起已爭取松林國小、福興國小及和興國小興建及整建足球場地，總經費1600萬元，其中中央補助1120萬元、縣府配合款480萬元。

今年再獲運動部核定安興國小、興隆國小及博愛國中足球場地整建計畫2290萬元，包含中央補助1145萬元、縣府配合款1145萬元，累計投入近4000萬元，完成6校足球場地興建與改善，讓足球小將能在安全、優質的環境中安心訓練。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，本次獲運動部補助的安興國小、興隆國小及博愛國中，都是校內足球運動發展蓬勃的學校，但場地已出現地面凹陷、破損、標線脫落及排水不良等老化情形。

縣府表示，將透過此次全面翻新與修繕整建，改善運動安全隱憂，並由縣府協助學校完成規畫設計，要求工程如期如質完成，打造更友善的校園運動環境。

此外，為持續強化新竹縣足球發展環境，縣府今年5月19日已與國立體育大學及威爾力斯足球學院簽署合作意向書，以新竹縣第二運動場作為足球發展中心，推動產官學合作，建立足球三級培育體系，打造新竹縣成為足球發展基地。

新竹縣興隆國小足球場地不平整，將透過此次全面翻新與修繕整建，改善運動安全隱憂。圖／新竹縣政府提供