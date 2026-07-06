快訊

世足賽／美前鋒吞紅牌免禁賽…川普：我親自要FIFA主席重審 不覺得有犯規

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園珍珠海岸國際音樂節8月登場 多國卡司齊聚竹圍漁港

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月1日、2日在竹圍漁港盛大登場，桃園市政府今公布完整卡司陣容與活動聯名商品。圖／市府提供
「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月1日、2日在竹圍漁港盛大登場，桃園市政府今公布完整卡司陣容與活動聯名商品。圖／市府提供

「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月1日、2日在竹圍漁港盛大登場，桃園市政府今公布完整卡司陣容與活動聯名商品。市長張善政表示，本屆音樂節結合國際流行音樂、跨界體育賽事及本土原創音樂文化，邀請民眾一同體驗熱鬧滾滾的夏日盛會。

張善政指出，市府近年積極推動「桃園珍珠海岸計畫」，從北端竹圍漁港到南端永安漁港，持續改善基礎建設、優化景點環境，透過大型活動串聯海岸特色，讓珍珠海岸成為兼具休閒、觀光、文化與運動魅力的旅遊亮點。他說，「桃園地景藝術節」已於上週啟動，隨著音樂節接續登場，今夏桃園海岸線將更加熱鬧。

觀旅局表示，本屆音樂節以「聲音上岸，世界連線」為主題，規畫「珍珠國際」、「海岸熱血」及「築夢世界」三大舞台。珍珠國際舞台8月1日邀請周湯豪、盧廣仲、芒果醬、呂允、忒修斯、羊駝小姐、KTS烤吐司人聲樂團、孤寂輔導室及馬來西亞樂團Babychair演出。

8月2日則由本土天團玖壹壹壓軸，並邀集韓國R&B歌手Wonstein、印尼傳奇天團GIGI、日本創作歌手七愛、澳門樂團青原、台越混血饒舌歌手桃子A1J等接力獻唱。

體育賽事部分，海岸熱血舞台將於8月1日、2日在竹圍天幕廣場舉辦桃園盃「全國3對3籃球賽」預賽；築夢世界舞台則同步展開「桃園鐵玫瑰熱音賞」決賽，今年賽事共吸引328組音樂人報名，參賽者來自德國、美國、英國、菲律賓、香港、印尼、日本、馬來西亞、西班牙、尼加拉瓜及聖克里斯多福及尼維斯等地。

觀旅局提醒，活動期間將管制港區車輛行駛方向，前往漁港採買或用餐民眾請由海港路進入至北側停車；參與活動民眾請由漁港路進入至南側停車。建議多加利用大眾運輸，可搭乘桃園機場捷運至A11坑口站轉乘免費接駁車，或於桃園火車站前「今日飯店」公車站搭乘5016、5022、5022A等路線至竹圍站下車。

音樂 桃園 張善政

延伸閱讀

桃園珍珠海岸國際音樂節8月1、2日台日韓多國歌手開唱 跨界音樂盛宴

知名樂團當導師「在練團室直接指點」 諸羅搖滾音樂祭培育人才

台北愛樂合唱團攜手北市交 國際合唱節唱「貝九」

高雄啤酒音樂節吸8.5萬人 下酒菜食堂創營業額250萬

相關新聞

誰卡建設？竹縣府：公所多次變更 竹北公所回「行政效率跟不上」

新竹縣政府今發聲明反駁竹北市長鄭朝方指建設被行政程序卡關，並直指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫、內容出錯所致。竹北市公所晚間回應表示，「事實擺在眼前」，依法行政不代表行政效率沒有檢討與精進的空間。

桃園珍珠海岸國際音樂節8月1、2日台日韓多國歌手開唱 跨界音樂盛宴

桃園珍珠海岸國際音樂節8月1、2日在竹圍漁港舉行，市長張善政今天下午在宣傳活動指出，今年延續去年首屆音樂節獲得熱烈迴響的特色，結合音樂與運動，除邀請台灣、日本、韓國、印尼、馬來西亞及澳門等地歌手及樂團演出，並將同步舉辦「桃園盃全國3對3籃球賽」預賽及「鐵玫瑰熱音賞」決賽，讓音樂、藝術與運動齊聚竹圍漁港，邀民眾一同體驗熱鬧滾滾的夏日盛會。

置地廣場桃園B區建物超限高？國壽總林昭廷：飛安優先

國泰人壽位於桃園高鐵站後站的「置地廣場桃園B區興建工程」，因建物高度疑涉飛航安全限制遭桃園市政府列管。國泰人壽總經理林昭廷今天表示，此案涉及飛安，目前已委請外部專業公司協助釐清法令，也委託專業測量公司重新進行建築物高度精準測量，將依法辦理、盡速解決。

致癌油風波延燒 黃世杰質疑桃市府查核不夠嚴 市府反批「幫中央洗地」

致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃園市政府對校園午餐油品的清查僅止於「查詢平台」，未逐校核對批號，難以取信家長，要求教育局公開回溯報告；市府隨即反擊，指黃沉默5天才開口，卻把砲口對準地方，是「幫中央洗地」。

暑假首周末連假桃園霞雲溪、小烏來湧戲水人潮 大溪警急宣導防溺

桃園市大溪警分局表示，轄區熱門戲水景點復興區霞雲溪（流霞谷）、小烏來宇內溪等水域，暑假第一個周六、周日連假，每天入園、戲水遊客都有1000多人，警方除加強巡邏，也同步執行青春專案，全面宣導及防範溺水。

苗栗7月9、18日竹南及苑裡2場徵才 46家提供近3000個工作機會

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心7月9日在竹南科學園區行政服務中心、7月18日在苑裡鎮新復里活動中心，辦理現場徵才活動，46家企業釋出近3000個工作機會，歡迎社會新鮮人及待業、想轉業民眾踴躍參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。