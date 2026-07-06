桃園珍珠海岸國際音樂節8月登場 多國卡司齊聚竹圍漁港

「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月1日、2日在竹圍漁港盛大登場，桃園市政府今公布完整卡司陣容與活動聯名商品。市長張善政表示，本屆音樂節結合國際流行音樂、跨界體育賽事及本土原創音樂文化，邀請民眾一同體驗熱鬧滾滾的夏日盛會。

張善政指出，市府近年積極推動「桃園珍珠海岸計畫」，從北端竹圍漁港到南端永安漁港，持續改善基礎建設、優化景點環境，透過大型活動串聯海岸特色，讓珍珠海岸成為兼具休閒、觀光、文化與運動魅力的旅遊亮點。他說，「桃園地景藝術節」已於上週啟動，隨著音樂節接續登場，今夏桃園海岸線將更加熱鬧。

觀旅局表示，本屆音樂節以「聲音上岸，世界連線」為主題，規畫「珍珠國際」、「海岸熱血」及「築夢世界」三大舞台。珍珠國際舞台8月1日邀請周湯豪、盧廣仲、芒果醬、呂允、忒修斯、羊駝小姐、KTS烤吐司人聲樂團、孤寂輔導室及馬來西亞樂團Babychair演出。

8月2日則由本土天團玖壹壹壓軸，並邀集韓國R&B歌手Wonstein、印尼傳奇天團GIGI、日本創作歌手七愛、澳門樂團青原、台越混血饒舌歌手桃子A1J等接力獻唱。

體育賽事部分，海岸熱血舞台將於8月1日、2日在竹圍天幕廣場舉辦桃園盃「全國3對3籃球賽」預賽；築夢世界舞台則同步展開「桃園鐵玫瑰熱音賞」決賽，今年賽事共吸引328組音樂人報名，參賽者來自德國、美國、英國、菲律賓、香港、印尼、日本、馬來西亞、西班牙、尼加拉瓜及聖克里斯多福及尼維斯等地。

觀旅局提醒，活動期間將管制港區車輛行駛方向，前往漁港採買或用餐民眾請由海港路進入至北側停車；參與活動民眾請由漁港路進入至南側停車。建議多加利用大眾運輸，可搭乘桃園機場捷運至A11坑口站轉乘免費接駁車，或於桃園火車站前「今日飯店」公車站搭乘5016、5022、5022A等路線至竹圍站下車。