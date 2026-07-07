特公盟促公園設水霧、飲水設施

兒童高溫耐受度比成人低，關注公園議題的還我特色公園行動聯盟與學者都認為，政府應將熱環境設計納入公園規畫，並建議增設噴霧、飲水等設施，讓親子能補水、降溫。特公盟也提醒家長留意孩子身體狀況，適時轉往陰涼處休息。

特公盟指出，戶外遊戲是每個孩子應有的權利，但高溫不斷已讓孩童在暑假黃金時段難以到遊戲場玩，家長更被迫改帶孩子前往收費的室內遊樂場，增加家庭負擔。面對夏天越來越長、越來越熱，特公盟呼籲政府編列足夠的預算，落實遊戲場的降溫設計。

既有遊戲場部分，特公盟認為，若設置人工遮蔭設備有困難，可在適當位置搭管線噴灑水霧，幫助遊戲場降溫，並增加夜間照明，延長遊戲場夜間使用時間。在特公盟建議下，台北市前港公園已增加夜間照明；新竹縣芎林公四水霧公園也有水霧裝置。

特公盟也建議家長，出門前備妥足夠飲水及帽子、陽傘等防曬用品；到遊戲場時教孩子先摸摸遊具表面溫度，以避免燙傷。孩子遊戲時常無法注意自身狀況，家長請提醒孩子補充水分，留意孩子是否有臉紅、臉色差、不流汗等中暑前兆。

元智大學藝術與設計學系副教授黃琬雯表示，近年夏季高溫已成為城市公共空間設計必須面對的課題，公園遊戲場不應只重視遊具安全，也應將熱傷害防制納入設計審查標準，以氣候韌性與兒童友善為核心，打造兼具安全、舒適與永續的公共遊憩空間。

她提出四大建議，首要增加遮蔭設施，優先以樹蔭結合人工遮蔭，兼顧降溫與景觀品質；選用低蓄熱、透水性的鋪面材料，降低地表溫度，避免金屬遊具因曝曬而燙傷；增設飲水、噴霧降溫及休憩座椅等設施；建立高溫預警機制，於現場設置溫度提醒、建議使用時段及防曬資訊，並運用智慧感測監測熱環境。