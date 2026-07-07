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遮陽不足 桃園公園遊戲場 夏日燙人

聯合報／ 記者張裕珍朱冠諭／桃園報導
桃園區南崁溪第一河濱公園共融遊戲場綠蔭不足，夏日白天幾乎無人活動。記者張裕珍／攝影
桃園區南崁溪第一河濱公園共融遊戲場綠蔭不足，夏日白天幾乎無人活動。記者張裕珍／攝影

夏天高溫不斷，桃園市戶外公園遊戲場面臨遮陽、防曬不足窘境，親子遊戲「熱到受不了」，民代建議增加遮陽設施或洗腳台，避免使用者中暑。市府工務局回應，以增加自然遮蔭為優先，未來公園設計階段也會導入熱危害防治。

桃園市政府為打造共融遊戲空間，近年開闢特色公園時，積極設置各式主題的兒童遊戲場設施，吸引家長帶著孩子遊戲「放電」。但近年夏天愈來愈熱，不少欠缺遮陽的公園遊戲場乏人問津，桃園區熱門的風禾公園、南崁溪第一河濱公園都有類似情形。

桃園市審計處去年也曾點名市府，在規畫設計特色公園兒童遊戲場時，未將該設施有無足夠熱傷害防制設計列入圖說審查項目，以降低兒童熱傷害發生；也有家長反映，已經避開正中午時間，但有的公園遊戲場僅部分區域有遮蔭，幾乎沒法玩遊戲設施。

市議員李宗豪說，中興兒二公園、樂學路公二○公園等處都有家長反映，夏天遊具在曝曬下溫度過高，孩子玩得不舒服，有燙傷風險，家長陪伴也很辛苦；他過去曾運用建議款在山德公園增設遮陽設施，市府應把遮陽視為整體公園規畫的基本課題。

市議員魏筠提到，中壢有遮陽功能的公園多位於高架路橋下，其餘公園遊具長期曝曬，不僅易灼傷孩童脆弱皮膚，也可能中暑、熱衰竭；她建議參考大有梯田生態公園附遮陽傘的野餐桌椅、戶外泳池遮陽網，或設洗腳台讓孩童清洗降溫。

工務局長汪在宙表示，若要在公園增設遮陽設施，擔心會因為太陽斜射，反而效果打了折扣，因此市府仍會以自然遮蔭為優先，盡量減少人工設施，張善政市長也希望公園能夠盡量綠化，以自然遮蔭阻擋太陽直射、斜射，替公園降溫，也達到減碳目標。

不過，汪在宙也提到，若要栽種大樹會面臨吊車無法駛入公園的狀況，市府會依據公園現況，評估增加合適的植栽，也建議家長帶孩子前往有開放戲水的公園。至於在公園規畫設計階段，工務局也會納入親水降溫、多元遮蔭等作法，避免使用金屬類遊具。

桃園 中暑 公園 高溫

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