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桃園珍珠海岸國際音樂節8月1、2日台日韓多國歌手開唱 跨界音樂盛宴

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政表示桃園珍珠海岸國際音樂節，邀請台日韓、東南亞歌手、樂團登場，還有3對3全國籃球鬥牛預賽。圖／新聞處提供
張善政表示桃園珍珠海岸國際音樂節，邀請台日韓、東南亞歌手、樂團登場，還有3對3全國籃球鬥牛預賽。圖／新聞處提供

桃園珍珠海岸國際音樂節8月1、2日在竹圍漁港舉行，市長張善政今天下午在宣傳活動指出，今年延續去年首屆音樂節獲得熱烈迴響的特色，結合音樂與運動，除邀請台灣、日本、韓國、印尼、馬來西亞及澳門等地歌手及樂團演出，並將同步舉辦「桃園盃全國3對3籃球賽」預賽及「鐵玫瑰熱音賞」決賽，讓音樂、藝術與運動齊聚竹圍漁港，邀民眾一同體驗熱鬧滾滾的夏日盛會。

張善政表示，市府近年積極推動「珍珠海岸」計畫，盼將桃園優美景觀的海岸線，展現在全國面前。從北端竹圍漁港至南端永安漁港，持續改善各項基礎建設、優化景點環境，並透過大型活動串聯海岸特色，讓珍珠海岸成為兼具休閒、觀光、文化與運動魅力的旅遊亮點。

張善政說明，桃園地景藝術節已於上周啟動，推出後廣受好評，隨著地景藝術節及珍珠海岸國際音樂節接續登場，今夏桃園海岸線將更加熱鬧；尤其8月1、2日音樂節期間，民眾除可欣賞精彩演出，也能觀賞桃園盃全國3對3籃球賽預賽及鐵玫瑰熱音賞決賽，享受音樂、藝術與運動交織的多元體驗。

觀旅局局長陳靜芳表示，今年音樂節在竹圍漁港登場，以結合國際流行音樂、跨界體育賽事、本土原創音樂文化及珍珠海岸沿線地景藝術作品等方式，深化桃園珍珠海岸觀光廊帶的品牌定位。更多活動詳情與最新資訊，請至活動官網及樂遊桃園粉絲專頁查詢。

桃園珍珠海岸國際音樂節8月1、2日登場。圖／新聞處提供
桃園珍珠海岸國際音樂節8月1、2日登場。圖／新聞處提供

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