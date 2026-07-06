因應颱風巴威 桃園市完成防汛整備7日開放領沙包

因應颱風巴威可能帶來的降雨影響，桃園市水務局今天表示，已於3日下午完成防汛整備全面盤點防災措施，以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，各區公所明天上午10時開放領沙包。

桃園市政府水務局晚間發布新聞稿表示，針對115年上半年多次發生淹水地點，已通知養護工程處、環境管理處及各區公所優先辦理清淤及排水系統巡檢，提升排水效能；各區公所將於7日上午10時開放民眾領用沙包。全市權管抽水設備試運轉完成，轄內43處水門已完成防汛啟閉整備，確保汛期可即時投入運作。

水務局說，為預留蓄洪空間，水務局已完成龍山埤、14A、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，提升緊急調節能力，針對山區災害潛勢區，也持續追蹤復興區土石流警戒範圍。

水務局呼籲民眾，密切留意最新氣象及防災資訊，低窪地區及鄰近河川居民應提前做好防颱準備，也可下載「水情看桃園」App，掌握即時降雨、淹水警示及氣象推播資訊，提高防災應變能力。