置地廣場桃園B區建案超出航空限高 國壽：維護飛安第一

國泰人壽位於高鐵桃園站後站、領航北路與青昇路的地上權開發案「置地廣場桃園B區興建工程」即將完工，卻疑似因超出航空四周建築限高而遭到桃園市政府建管處列管。據了解，國泰人壽的商辦招租期程恐將延後，國泰人壽總經理林昭廷強調，飛安第一，希望可盡速釐清後續的變更方案。

置地廣場桃園B區是高鐵桃園車站產專區的複合式商業開發案，國泰人壽斥資近百億元，規劃南、北各12及11樓作為辦公與商場大樓，為此產業專用區最後一塊拼圖。國壽自2016年起委託吳姓建築師事務所依法辦理，2021年9月依法取得建造執照，並向桃園市政府建管處報備施工。

國壽原先預計今年底完工，明年開始招租，卻在今年5月底由國壽委外的營造單位申請使用執照時，被告知樓高不符合規定，遭桃園市政府建管處列管，工程完工時程恐將延後，但由於國壽仍在釐清相關規範，無法預估會延後多久，且由於後續可能需進行再建工程，該案的成本恐進一步墊高。

林昭廷指出，該案於2021年取得建照後，整個施工過程皆依照核准圖說及相關安全法規辦理，至於被列管原因，進一步了解得知是桃園國際機場今年4月例行辦理機場周邊障礙物檢查時，認為該案建築物屋頂最高點可能超過「圓錐面限高」相關規定。他強調，將「積極面對，盡速解決，維護飛安。」

林昭廷強調，飛航安全攸關公共安全，公司高度重視此事，已立即委請外部顧問公司協助釐清法令適用情形，同時委託專業測量公司重新測量建築物高度，並主動與民航局、桃園機場及桃園市政府等相關單位確認法規適用及行政程序。

由於國壽仍在釐清相關規範及限高，林昭廷說，若確認建築高度需調整，將再尋求其他建築師事務所依法辦理變更設計，依規定完成審查與行政程序，確保工程符合法規要求，以維護權益。

置地廣場桃園B區位於中壢區高鐵桃園後站，緊臨鄰A18機場捷運站及華泰名品城。總量體約3.2萬坪，空間規劃以商場與商辦為主，55%為辦公空間，位於中高樓層；45%為商場零售育樂空間，位於低樓層，據了解，這類地上權開發案商辦大樓在正式收租後，報酬率約有4%以上。