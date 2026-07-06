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置地廣場桃園B區建物超限高？ 國壽總林昭廷：飛安優先

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國壽位於桃園高鐵站後站的「置地廣場桃園B區興建工程」，因建物高度疑涉飛航安全限制遭桃園市政府列管。總經理林昭廷今天表示，此案涉及飛安，目前已委請外部專業公司協助釐清法令。圖／國泰金提供
國壽位於桃園高鐵站後站的「置地廣場桃園B區興建工程」，因建物高度疑涉飛航安全限制遭桃園市政府列管。總經理林昭廷今天表示，此案涉及飛安，目前已委請外部專業公司協助釐清法令。圖／國泰金提供

國泰人壽位於桃園高鐵站後站的「置地廣場桃園B區興建工程」，因建物高度疑涉飛航安全限制遭桃園市政府列管。國泰人壽總經理林昭廷今天表示，此案涉及飛安，目前已委請外部專業公司協助釐清法令，也委託專業測量公司重新進行建築物高度精準測量，將依法辦理、盡速解決。

國壽指出，此案是高鐵桃園車站產專區的複合式商業開發案，斥資近百億，為此產業專用區最後一塊拼圖，緊臨鄰A18機場捷運站及華泰名品城。總量體約三點二萬坪，空間規劃以商場與商辦為主，其中百分之五十五為辦公空間，位於中高樓層；其他為商場零售育樂空間，位於低樓層。

國壽說明，此案正式名稱為「高鐵桃園車站特定區產業專區開發經營案」，基地位於桃園高鐵後站領航北路與青昇路口，為國壽標得五十年地上權，建物規劃為辦公室與商場綜合大樓，包含南棟12層、北棟11層，委託建築師事務所設計規劃，二〇二一年九月取得建照，工程預計今年底完工。

林昭廷指出，目前工程已接近尾聲，本由營造廠代為辦理申請使用執照審查作業，但五月底得知該案遭桃園市府建管處列管，主因桃園國際機場今年四月例行進行機場周遭障礙物測量時，認定此案最高屋頂高度，疑似超出交通部飛航安全相關圓錐面限高規定。

林昭廷坦言，目前尚無法確認是否超出限高，以及超出的程度，正積極徵詢相關單位意見，希望最短時間內確認，他也說，一旦釐清將依法提出變更，「積極面對、盡速解決、維護飛安」。

至於外界關注，負責此案設計規劃的吳姓建築師上周五傳出墜樓身亡，傳聞與本案遭列管有關，林昭廷表示，對此事深表遺憾，且不該去猜測。國壽目前正重新尋找建築師事務所，辦理後續變更設計；至於責任歸屬，國壽待整起事件告一段落、事實全部釐清後，依法維護公司應有權利。

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