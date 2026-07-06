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企業挺…單車天使助偏鄉少年兩岸千里征騎 桃園出發走向更廣闊天地

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
企業默默支持，單車天使計畫才能成行。圖／中華單車天使協會提供
企業默默支持，單車天使計畫才能成行。圖／中華單車天使協會提供

台灣單車天使公益圓夢之旅環島騎行活動今年邁入第十四屆，60多位小勇士在老師、家長、志工陪行下，日前從台灣國際航電（GARMIN）桃園總統踏上征途，預訂11日前完成環島。

「單車天使」組織委員迪卡爾集團董事長王盟仁表示，團隊完成環島歷練後，將跨越海峽赴大陸與四川大涼山少年、兩岸青年志工匯合，開啓上海、杭州、蘇州、湖州四地的12天騎行研學之旅，不帶貨不充流量，沒有網紅，不需任何商業行為，背後有多個台灣在地優企業默默支持，很感謝台灣國際航電董事長高明環、總經理王正偉、茂林光電董事長李滿祥董和許多企業，與迪卡爾國際集團多年來的支持，才能讓單車天使公益活動邁入第14年。

台灣單車天使圓夢公益之旅始於2012年，當時由企業管理顧問師楊民忠發起，最初以台灣育幼院兒童爲主要服務對象，通過組織兩岸騎行磨練意志。王盟仁說，14年來，單車天使騎遍台灣全島與大陸50多個城市，累計騎行2萬多公里，舉辦數不清的線上、線下公益課程。讓他們自豪的是，陪伴台灣4000多位偏鄉學子包括弱勢家庭、單親、孤兒、隔代教養等，突破地理與資源限制，走向更廣闊的天地。

環島騎行隊伍自桃園出發，沿西海岸南下、東海岸北上，寶島自然風景與人文底蘊盡收眼底。8天行程裡不只騎行，還探訪在地農業，參訪Garmin、茂林光電等科技產業，環島收官儀式在中壢茂林光電廠，爲追風之旅落下階段性注腳。

隨行的志工隊伍大學生張恩誠、謝業揚、鄭庭昌、楊涵如是單車天使公益傳承最佳寫照。2018年，還是國中生的張恩誠、謝業揚以小騎手加入天使騎行，數年後，兩人深耕自行車領域，從當年被照顧的小勇士，成長爲能獨當一面的帶隊人。如今與多名大學生志工全程駐隊，分管騎行指導、隊伍管理、後勤等工作；現在想把當年收到的光和熱，傳遞給更多偏鄉少年。

王盟仁指出，對單車天使的孩子們來說，活動既是挑戰之旅，也是學習之旅，前年和去年騎了2000、2100多公里，今年只有1300多公里，雖然路程縮短了，但是把節省下來的時間，讓孩子們參加兩岸最大醫療系統蘇州明基醫院急教醫學特訓營，醫院內、外科、婦兒、腫瘤、影像、急診等科別的部長及護理長教導這些小勇士，希望他們未來能夠投入醫療工作，彌補醫務人員的不足。

迪卡爾集團董事長王盟仁（右）感謝多家企業支持單車天使計畫。圖／中華單車天使協會提供
迪卡爾集團董事長王盟仁（右）感謝多家企業支持單車天使計畫。圖／中華單車天使協會提供

單車天使車隊授旗出發。圖／中華單車天使協會提供
單車天使車隊授旗出發。圖／中華單車天使協會提供

單車 桃園 兩岸

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