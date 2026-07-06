因應颱風巴威 竹縣加強排水巡查

颱風巴威逼近台灣，新竹縣政府今天表示，已針對道路橋梁、雨水下水道、水利設施及消防救災能量進行整備，並加強巡查，也結合各鄉鎮市公所落實防汛作業。

6月26日降雨造成竹北市多處積淹水，因應此次颱風，新竹縣政府今天發布新聞資料指出，在豆子埔溪及貓兒錠幹線部分河段有土砂淤積，已派遣機具進場清淤；另在7月2日函請經濟部水利署第二河川分署，清疏鳳山溪、頭前溪等河川雜木與垃圾，降低積淹水風險。

縣府表示，湖口鄉波羅汶排水及糞箕窩排水日前因降雨造成護岸破損，工務處已在4處受損較嚴重潰堤處放置混凝土塊，並核准動支第二預備金約新台幣3285萬元投入修復。

水利設施方面，縣府指出，已針對縣管1條河川及66條區域排水進行檢查，縣內水位站、淹水感測器、抽水機及水門等設備，皆已完成檢整且功能正常。

縣府說，目前已完成各大隊、分隊防颱救災裝備檢整，包括救生艇、救生衣、水上摩托車、抽水機及各型救災車輛試運轉與測試；針對山區、沿海等易受災區域，加強與公所及土石流警戒區聯繫，必要時配合預警性疏散撤離。