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苗栗7月9、18日竹南及苑裡2場徵才 46家提供近3000個工作機會
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心7月9日在竹南科學園區行政服務中心、7月18日在苑裡鎮新復里活動中心，辦理現場徵才活動，46家企業釋出近3000個工作機會，歡迎社會新鮮人及待業、想轉業民眾踴躍參加。
苗栗就業中心9日現場徵才竹南場在竹南科行政服務中心3樓，因應AI及半導體產業發展，邀集台積電、智邦科技、緯創資通、台灣美光、弘塑科技，及矽品精密、力積電、京元電子、超豐電子、錼創顯示科技等企業，其中，台積電、矽品精密均開出逾300個以上的工作機會。
18日苑裡場在新復里活動中心，聚焦南苗栗在地就業，包括金隆化學、力捷實業、美商瑞盟、永日化學、井田國際醫藥、陽明電機及聖琳精密等企業；此外，也有全聯、台灣善商（すき家／HAMA壽司）、和德昌（麥當勞）、萬安保全等參與，其中，萬安保全釋出100個職缺，麥當勞提供80個工作機會。
苗栗就業中心主任張潔如表示，正值畢業季，歡迎畢業青年多加利用勞動力發展署各項就業服務資源，提升就業競爭力，相關服務資訊也可至台灣就業通網站 (（https://www.taiwanjobs.gov.tw/ ）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（ thmr.wda.gov.tw ），或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或撥打專線0800777888、037-358395諮詢。
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