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提升準點率！桃市蘆竹2公車路線轉型「桃小巴」 每日增3至5班次

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今宣布蘆竹區免費公車L303棕線左線及L303A棕線自今日起改以9人座小客車「桃小巴」提供服務，平日提供29班次、假日13班次，盼提升準點率。圖／桃園市交通局提供
桃市府今宣布蘆竹區免費公車L303棕線左線及L303A棕線自今日起改以9人座小客車「桃小巴」提供服務，平日提供29班次、假日13班次，盼提升準點率。圖／桃園市交通局提供

桃園市蘆竹區免費公車L303棕線左線及L303A棕線（繞駛威天宮）自今日起改以9人座小客車「桃小巴」提供服務，試辦3個月至10月5日。市府交通局表示，轉型後平日提供29班次、假日13班次，較原路線分別增加5班及3班，盼提升準點率與服務效能，滿足民眾至蘆竹區公所洽公及轉乘需求。

交通局表示，L303棕線左線及L303A棕線（繞駛威天宮）過去以中型巴士營運，但因沿線運量偏低、營運效率不佳，決定自2026年7月6日起，改以「桃小巴」9人座小客車接手，提供更靈活、貼心的接駁服務。除2條路線同步轉型外，交通局也配合調整免費公車L302及L306班表，強化蘆竹區公所周邊接駁網絡，讓民眾候車、轉乘更順暢。

交通局指出，「桃小巴」計畫近年在市區持續推動，車輛規畫較為小巧，班次調度也更為靈活，適合運量偏低但仍具地方需求的路線。此次蘆竹區2條路線改為桃小巴後，平日班次由原本24班增至29班、假日班次由10班增至13班，實際擴大民眾搭乘選擇，同時提升路線準點表現。

收費方面，桃小巴延續免費公車優惠，民眾持桃園市市民卡乘車可享免費搭乘，並適用基北北桃、桃竹竹、桃竹竹苗等票證整合方案，跨區通勤與轉乘都更為便利，欲搭乘的民眾可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP，查詢公車路線、班次時刻及即時動態，節省候車時間。試辦期至10月5日，交通局將視實際搭乘情形，評估後續正式營運模式。

桃市府今宣布蘆竹區免費公車L303棕線左線及L303A棕線自今日起改以9人座小客車「桃小巴」提供服務，平日提供29班次、假日13班次，盼提升準點率。圖／桃園市交通局提供
桃市府今宣布蘆竹區免費公車L303棕線左線及L303A棕線自今日起改以9人座小客車「桃小巴」提供服務，平日提供29班次、假日13班次，盼提升準點率。圖／桃園市交通局提供

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