竹市智慧治理再升級 高虹安推殯葬管理所線上租訂服務

為持續推動智慧治理，新竹市殯葬管理所宣布，即日起啟用「線上租訂服務」，提供殯葬服務業者於案件資料確認完成後，可透過系統辦理告別式禮廳租借、火化申請及線上繳費，優化申辦流程，減少往返臨櫃辦理時間，打造更便利、更有效率的殯葬服務。

市長高虹安表示，過去案件完成資料確認後，後續仍須多次臨櫃辦理相關行政程序；線上租訂服務上線後，可將後續申辦及繳費作業移轉至線上完成，不僅節省時間，也提升行政效率，使案件辦理更加便利、流暢。

市府持續推動智慧治理，不只是導入數位工具，更重要的是透過流程優化提升服務品質。殯葬服務涉及多項行政程序，市府秉持兼顧法令規範與便民服務的原則，將適合數位化的申辦流程導入線上系統，不僅提升行政效率，也減輕家屬及殯葬服務業者辦理相關作業的負擔。

高虹安指出，殯葬服務是人生最後一哩路的重要公共服務，市府近年持續推動殯葬設施改善與服務流程優化，透過資訊系統整合作業流程，提升行政效率與服務品質。此次線上租訂服務正式上線，即是智慧治理落實於殯葬服務的重要成果，讓申辦流程更加順暢，提供更即時、便利的服務。

高虹安說，考量部分案件於入館時尚未備齊死亡證明等相關文件，因此仍須依規定完成案件資料審核程序。待家屬或殯葬服務業者備妥死亡證明、身分證、戶籍謄本等必要文件，並經殯葬管理所確認資料完整後，即可開通該案件線上服務功能，後續即可透過系統完成禮廳租借、火化申請及線上繳費等作業，免除多次往返臨櫃辦理的不便。

高虹安表示，未來將持續蒐集使用者意見，滾動檢討並優化系統功能，持續推動殯葬服務數位轉型，打造更智慧、更有效率、更貼近民眾需求的公共服務。線上租訂服務網址( https://hsinchuoutfun.hccg.gov.tw/hsinchuonline/login.aspx )。