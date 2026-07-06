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新竹科技執法抓亂丟垃圾！這路段列重點查緝區 最高罰6000元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市環保局發現，有民眾在竹市違規亂丟垃圾。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局發現，有民眾在竹市違規亂丟垃圾。圖／新竹市政府提供

新竹市茄苳景觀大道沿線道路近期遭民眾惡意棄置垃圾，新竹市環保局今指出，已將該路段列為重點稽查區域，全面加強巡查、監控及蒐證作業。市長高虹安說，據統計，去年1月至今年5月底止竹市已取締亂丟垃圾案件797件、亂丟菸蒂案件685件，隨意棄置垃圾不僅影響城市景觀與環境衛生，更可能危及交通安全，呼籲民眾共同發揮公德心維護環境。

高虹安指出，有少數民眾利用路邊停車休息或在人車較少、偏僻路段隨意棄置垃圾，不僅造成環境髒亂，也增加清潔隊員執行清理作業時的交通風險。亂丟垃圾不僅破壞市容景觀、影響城市形象，更可能衍生交通安全及公共衛生問題。市府對違規棄置垃圾行為秉持零容忍態度，除持續加強巡查、蒐證及依法裁罰外，亦透過環境友善日、里鄰宣導活動及各項大型活動等多元管道，加強環境教育與法令宣導，呼籲民眾共同提升環境保護意識。

高虹安說明，針對竹市部分道路遭人惡意棄置垃圾，市府除加派人員定期巡查外，並結合破袋稽查、監視器蒐證等方式，全面強化環境稽查作為；同時於易遭棄置垃圾的重要路口導入科技執法，提升違規查緝效能，遏止亂丟垃圾行為，維護市容整潔及環境品質。

高虹安提醒，民眾隨意棄置垃圾及菸蒂，將依廢棄物清理法第27條規定，處1200元以上、6000元以下罰鍰；情節重大或屢次違規者，將依法加重裁罰，絕不寬貸。裁罰項目包括隨意棄置家庭垃圾、菸蒂及檳榔渣等。呼籲民眾應妥善處理垃圾，切勿貪圖一時便利而違規棄置，以免造成環境污染並影響公共安全。

高虹安強調，未來將持續針對亂丟垃圾熱點區域加強監控，並透過監視器蒐證、破袋稽查及加重裁罰等多元措施齊頭並進，以維護公共環境整潔，落實淨零綠生活目標。民眾如發現亂丟垃圾行為，可撥打環保局服務專線03-5368920或市民專線1999通報，共同維護市容環境整潔。

新竹市環保局發現，有民眾在竹市違規亂丟垃圾。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局發現，有民眾在竹市違規亂丟垃圾。圖／新竹市政府提供

新竹市茄苳景觀大道沿線道路近期遭民眾惡意棄置垃圾，市長高虹安指出，已於易遭棄置垃圾的重要路口導入科技執法，提升違規查緝效能。圖／新竹市政府提供
新竹市茄苳景觀大道沿線道路近期遭民眾惡意棄置垃圾，市長高虹安指出，已於易遭棄置垃圾的重要路口導入科技執法，提升違規查緝效能。圖／新竹市政府提供

科技執法 高虹安 城市

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