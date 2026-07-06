苗21線又落石了！體積大如小貨車 縣款興建明隧道改善

苗栗縣南庄鄉神仙谷路段今天又落石，最大一顆體積有如小貨車就落在路中間，還好沒有波及人車，縣長鍾東錦認為安全不能靠運氣，縣府啟動興建明隧道，希望明年可以完成，提供部落族人及遊客一條更安全的路。

南庄鄉苗21線是石壁、鹿場、鹿湖、鹿山部落，及熱門登山路線加里山，及景點苦花潭等主要聯絡道路，並有甜柿、竹筍等農產，露營區、民宿林立，但神仙谷附近路段，因山壁幾近垂直約140公尺，多次發生落石災害，今天清晨又發生，一顆大石頭掉落在路中央，讓人觸目心驚。

縣議員楊文昌分享指出，昨天晚上還沒有看到，但今天一早就發現落石，所幸當時無人車經過，否則不堪設想？楊文昌擔任4屆議員，將不競選連任，他念茲在茲，每次總質詢都要問改善進度，鍾東錦認為安全不能靠運氣，人命關天不能再等，決定縣款來做。

縣府交通工務處證實縣長交辦，目前設計中，先前曾初估興建150公尺明隧道，工程費約1.6億元，交工處指出，苗21線先前規畫截彎取直跨架鋼橋跨凹谷，但公路局及公共工程委員會1000萬元地質調查，發現落石彈跳可能危及跨橋的安全，公路局最近核定1100萬元先施作防落石網，但楊文昌認為防落石網已經施作無數次，但很多沒有兩個月就被砸破，請命明隧道改善。

至於同樣是原鄉重要道路泰安鄉苗62線，一樣面臨落石威脅安全問題，縣府2022年8月規畫總經費21億多元，爭取補助分期推動，交工處指出，公路局對經費過於龐大，或是工法有意見，以致遲遲無法啟動改善，建議用災害搶修解決，縣府認為發生災害再搶修，根本無法治本，將會同泰安鄉公所評估易落石高風險路段優先改善。