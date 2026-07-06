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苗栗加里山步道遭噴漆 山友邊走邊罵「醜死了」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣加里山步道大坪登山口中線至9號樁沿途，近日發現遭噴漆至少82處，紅色、黃色箭頭突兀大殺風景。圖／民眾提供
苗栗縣加里山步道大坪登山口中線至9號樁沿途，近日發現遭噴漆至少82處，紅色、黃色箭頭突兀大殺風景。圖／民眾提供

苗栗縣熱門登山路線加里山步道日前被山友發現，出現至少八十二處噴漆，紅色、黃色箭頭突兀大殺風景，許多山友邊走邊罵「比扯鈴還扯」醜死了。林業保育署新竹分署初步研判是私人活動標記，將設法清除，並追究行為人責任，最重可依森林法罰卅萬元。

苗栗縣加里山屬中級山，一等三角點標高二二二○公尺，是國內的熱門小百岳。有山友本月三日從大坪登山口出發，中線上接九號樁，短短三公里發現沿途的柳杉林、石塊等多處遭噴漆紅色、黃色箭頭，氣得邊走邊罵，還有山友哀嚎是有多怕迷路，無痕山林何在？已向林保署反映。

新竹分署證實已接獲通報，加里山大坪登山口約○點九公里處起林木與石塊，遭人大量噴漆箭頭指向避難山屋，初步研判應為一般登山客或登山活動主辦方私人活動註記，目前尚無掌握具體行為人，將持續蒐集相關線索，並規畫加強巡查，增設宣導告示牌。

分署指出，後續若經查獲行為人，在國有林地內任意噴漆行為，違反森林法第四十三條規定，可處六萬元到卅萬元罰鍰；違反廢棄物清理法可處一千兩百元至六千元罰鍰。若情節嚴重涉及毀損林木者，分署將追究民事恢復原狀的損害賠償責任。

針對石塊遭噴漆部分，分署將會刷洗清除；樹木部分，為避免強行洗刷傷及樹皮與植物組織，傾向讓其隨時間自然脫落，以維護樹木生長。分署也呼籲山友，如需指引路線，應採用不傷害自然、可拆除的暫時性布條，且應於活動結束後自行拆除，絕不可使用噴漆塗鴉林木或石塊。

苗栗 苗栗縣 山友

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