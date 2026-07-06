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桃園南門市場周邊攤販「霸道」 警方：加派人力巡邏

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園南門市場周邊外攤常占用人行道，導致行人被迫繞道。記者朱冠諭／攝影
桃園南門市場周邊外攤常占用人行道，導致行人被迫繞道。記者朱冠諭／攝影

桃園南門市場歷經火災重建，今年二月重新開市，但不少民眾反映市場周邊文化街、南華街攤商常擺攤越界占用人行道。經發局回應，涉違規者屬道路違規設攤，將由道路權管機關查處，桃園警分局也統計今年二至七月已取締一七二件，未來將持續編排警力加強巡邏。

南門市場位於桃園區文化街，去年十一月市場公有零售區火災，四十三個攤位全毀，市府啟動原地復原工程，並一併完成周邊道路標線重新規畫、水溝改善及路燈加設，今年二月重啟營運。

儘管市場重新整頓，過去機車亂停景象已不復見，但市場周邊違規擺攤情形仍在。民眾黃小姐表示，文化街口一家蔬果店攤位擺到人行道上，對面幾家賣菜攤位也有樣學樣，人行道成了免費攤位，且愈擺愈向外延伸；攤商下貨時更把車輛停在南華街上，占去一個車道。

「人行道不就是給行人走的嗎，怎會變成擺攤區？」蘇先生也無奈說，每天景象皆如此，卻不見警察稽查取締，希望市場好不容易恢復乾淨的樣貌能維持下去。

桃園市經發局指出，民眾反映的攤販並非南門公有零售市場攤商，屬道路違規設攤，此涉及道路及交通執法權責，應由道路權管機關依法查處，經發局將持續向市場攤商宣導。

桃園警分局指出，今年二月至六月每月平均取締南門市場周邊違規設攤廿八件，七月不到一周已取締卅二件，均依違反道路交通管理處罰條例第八十二條之一舉發，每件處一千兩百元罰鍰。將持續加強巡查取締，維護用路人安全及交通順暢。

火災 桃園 人行道

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