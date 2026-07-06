星期評論／竹縣豪雨釀災 決策反應須優化

六月二十六日颱風外圍環流挾帶強降雨，新竹縣積淹水、樹倒路毀等大小災情累計一百四十一件。然而，當天各鄉鎮停班課宣布時間不一，道路封閉資訊也未有即時揭露，種種現象顯示，地方政府災情蒐集整合與決策反應仍待優化，方能貼近極端氣候下災害變化的節奏。

新竹縣政府當天依「天然災害停止上班及上課作業辦法」，將停班停課裁量權授權鄉鎮市公所及學校，理由是山區與平原雨勢及災情差異明顯，且過去也曾有尖石、五峰單獨停班停課的案例。

但縣府下放停班課權限，卻也衍生各鄉鎮停班、停課宣布時間不一，甚至出現同一行政區內「國中上課、國小停課」的窘境，加上資訊欠缺整合，民眾感受不到授權地方帶來的治理彈性，反而認為決策帶來混亂。

此外，受豪大雨影響，部分道路早已中斷，相關資訊卻未即時發布、清楚揭露，民眾直到出門才發現受阻，只能仰賴社群平台互相提醒，無形中增加通勤風險。

更值得深究的是，從災情回報、資訊彙整與風險研判，到形成停班停課或交通管制決策之間，可見明顯時間落差。縣府如何強化跨局處與鄉鎮公所之間即時資訊整合、建立更清楚的災情分級與滾動式決策機制、統一路況與道路封閉資訊平台，讓災情、路況與停班停課資訊能同步發布、即時更新，將成為降低資訊落差風險的關鍵課題。

尤其新竹縣幅員狹長，山區與平原災情差異明顯，加上跨縣市通勤人口眾多，防災治理的複雜度也隨之提高。當極端氣候已成新常態，短時強降雨動輒造成大規模積淹水與交通中斷，災害治理已不能僅依賴雨量數據作為決策依據，而以即時災情掌握與資訊整合為核心，建立涵蓋災情蒐集、風險研判、跨機關協調及停班停課決策的完整應變機制。

停班停課決策或許難以滿足所有期待，但若資訊透明、決策迅速、溝通一致，即使結果仍有爭議，也能降低混亂，在下一次極端降雨來臨時，更有效守住民眾生命財產安全。