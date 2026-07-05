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新明國中奪LLB亞太區次青少棒冠軍返台 張善政接機

中央社／ 桃園5日電
桃園市立新明國中棒球隊參加2026年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，以5戰全勝奪冠取得代表權，5日返抵國門，桃園市長張善政（後左8）表示，期盼球隊延續信心與團隊默契，在世界賽爭取最高榮耀。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）
桃園市立新明國中棒球隊參加2026年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，以5戰全勝奪冠取得代表權，5日返抵國門，桃園市長張善政（後左8）表示，期盼球隊延續信心與團隊默契，在世界賽爭取最高榮耀。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）

桃園市立新明國中棒球隊參加2026年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，以5戰全勝奪冠取得代表權今天返抵國門，桃園市長張善政接機勉勵球隊，8月赴美征戰世界賽再創佳績。

張善政致詞指出，新明國中赴韓參賽期間，市府與地方都持續關注球隊表現，選手一路展現穩定戰力，多場比賽以大比分擊敗對手，最終以全勝之姿奪下亞太區冠軍及世界賽門票，不僅是學校榮耀，也是桃園及台灣棒球的重要成果，期盼球隊延續信心與團隊默契，在世界賽爭取最高榮耀。

教育局說，桃園市今年上半年已在國內重要選拔賽拿下2項代表權，國際賽場捷報頻傳。新明國中於6月24日前往韓國京畿道華城市參加「2026年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽」，面對日本、香港、印尼、泰國、菲律賓、美屬薩摩亞及北馬里亞納群島等隊伍，以5戰全勝奪得亞太區冠軍並取得世界賽門票。

教育局表示，新明國中長年投入青少棒培訓，曾6度奪得LLB世界次青少棒錦標賽冠軍，具備深厚棒球傳統與實力。市府將持續投入基層棒球訓練資源與競賽環境，協助球隊備戰世界賽，力拚再為台灣締造佳績。

桃園市立新明國中棒球隊參加2026年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，以5戰全勝奪冠取得代表權，球隊5日下午返抵國門。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）
桃園市立新明國中棒球隊參加2026年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，以5戰全勝奪冠取得代表權，球隊5日下午返抵國門。圖／桃園市政府新聞處提供（中央社）

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