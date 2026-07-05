桃園地景藝術節國際論壇 蘇俊賓手繪地景圖大師驚喜

2026桃園地景藝術節國際論壇今日在兒童美術館登場，副市長蘇俊賓到場祝賀，並與東京大學名譽教授西村幸夫、冰島清風國際藝術雙年展策展人Mireya Samper等國際大師包交流。他表示，今年桃園地景藝術節改變以往每年設置作品吸引民眾參觀打卡的方式，改採兩年一期的展演，一年深入調研一年精心策畫。

蘇俊賓指出，桃園地景藝術節轉型為雙年展，能好好鑽研桃園幾萬年、幾百年甚至是幾十年等不同時間尺度的變化，並透過社區參與、跨局處整合及邀集國內外大師一同探討籌畫，希望讓國內外民眾對桃園的地質、地景之美能夠更加的熟悉。

他也親手繪數十頁簡報講述桃園未來十年的策展藍圖，包括桃園這幾年的發展史，人口不斷持續增加、各項產業蓬勃發展，也是重要的通勤大城與就業移入城市，過去數十年來，紡織、金屬、電子組件等產業帶動發展，產業聚落與城市生活空間高度交疊，形成桃園獨特的城市紋理，工業年產值4.5兆元更是全國最高。然而，城市發展不應只思考如何運用土地創造產值，更應進一步反思土地是否因發展而變得更好，市府推動地景藝術節，正是希望在產業發展之外，重新梳理土地所承載的人口移動、聚落形成、環境變遷與生活記憶，成為一個發動機，引導市民深化對桃園土地的情感連結與地方認同。

蘇俊賓說明，桃園地景藝術節未來的十年計畫將以「珍珠海岸廊帶」、「桃林鐵路及周邊聚落」、「斷頭河、埤塘與桃園大圳」、「霄裡崖線與客家聚落」、「大溪河階群與大漢溪流域、復興高山流域」等五大範疇推動，逐步呈現桃園從萬年地質、百年水利到近幾十年產業發展所累積的自然、人文與產業脈絡。今年桃園地景藝術節以珍珠海岸為重要場域，串連竹圍漁港、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等地景，並邀集國內外藝術家深入地方創作，每一件作品除了美學價值，也承載著地居民的故事與記憶。

他舉例在永安漁港南邊石滬群旁「海的擁抱」這件作品，就是日本家杉原信幸在新屋蹲點，跟當地石滬協會學習各種築滬工法，耗時三個多月構建而成。蘇俊賓分享，杉原先生在創作時，他也曾去參與堆石頭，在地民眾也對故鄉地景與先人技法獲國際藝術家重視，甚至發想創作感到光榮與認同，即使地景藝術節閉幕後，這個故事也將一直被留傳，這就是桃園要改變策展的一大理由。

蘇俊賓強調，地景藝術節不光只呈現出城市美好的一面，也應回應城市發展過程中曾被忽略的環境課題，桃園海岸線過去承載工業區、掩埋場及環境髒亂等發展代價，更需要透過藝術介入、企業參與及公共治理，讓被忽視的空間重新被看見、被珍惜。這幾年來桃園的企業已從汙染者的角色轉型，提升工廠各項汙染防治作為，讓桃園各項環境品質有感提升，而目前也有14家企業認養25公里海岸線，定期號召員工淨灘，一開始籌劃地景藝術節，他就爭取應該為這些淨灘者做些甚麼，所以也在海灘上催生出「重⽣：拾光者」這件作品，相信這些企業員工來參觀時應該也會產生極大的共鳴，持續促進產業發展、環境改善與土地認同並進的正向循環。

東京大學名譽教授西村幸夫在論壇演講舉例桃園地景藝術節，說明藝術節的轉型，代表著文化治理思維的轉向。他對於蘇俊賓以手繪插畫製作的簡報感到相當驚喜，認為這代表蘇俊賓對於在地文化風情的深入理解，更能引起聽眾的共鳴，相當肯定其用心。

今日包括市府文化局長邱正生、桃園市立美術館長林詠能、2026地景藝術節計畫主持人陳宣誠、2026地景藝術節策展人林羽婕、黃琬雯，及東京大學名譽教授西村幸夫（Yukio Nishimura）、公益財團法人福武財團事務局長笠原良二、日本十和田美術館長四方幸子、「冰島清風國際藝術雙年展」執行長兼藝術總監Mireya Samper、社區設計工作室「studio-L」創辦人暨法人代表山崎亮、「全球游牧藝術計畫」協同總監李應雨（이응우）、國家文藝獎得主暨高雄師範大學跨領域藝術研究教授吳瑪悧、星火燎原工作室執行長向家弘等都出席國際論壇。

蘇俊賓手繪的地景節作品 「竹圍之屋」。圖／新聞處提供