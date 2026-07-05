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桃園南門市場頻見外攤占道亂象 警：半年取締逾百件、將加強巡邏
桃園南門市場歷經火災重建，今年2月重新開市，但不少民眾反映市場周邊文化街、南華街攤商常擺攤越界占用人行道，導致行人被迫繞道。經發局表示，涉違規者非市場攤商，屬道路違規設攤，市府會持續宣導，並由道路權管機關查處。桃園警分局指出，今年2至7月已取締172件，未來將持續編排警力加強巡邏。
南門市場位於桃園區文化街，去年11月市場公有零售區發生火災，43個攤位全毀，市府啟動原地復原工程，並同步整頓周邊，完成道路標線重新規畫、水溝改善及路燈加設，今年2月重新營運。
儘管市場重新整頓，過去機車亂停景象已不復見，但市場周邊違規擺攤情形仍在。民眾黃小姐表示，文化街口一家蔬果店攤位擺到人行道上，對面幾家賣菜攤位也有樣學樣，人行道成了免費攤位，且越擺越向外延伸；攤商下貨時更把車輛停在南華街上，占去一個車道。
「人行道不就是給行人走的嗎，怎會變成攤商的擺攤區？」蘇先生也無奈說，每天景象皆如此，卻不見警察稽查取締，希望市場好不容易恢復乾淨的樣貌能維持下去。
桃園市經發局表示，民眾反映的攤販並非南門公有零售市場攤商，屬道路違規設攤。有關人行道占用、道路違規停車、道路違規設攤等事項，涉及道路及交通執法權責，應由道路權管機關依法查處，經發局將持續向市場攤商宣導。
桃園警分局指出，警方持續針對南門市場周邊違規設攤加強巡查取締，今年2月至7月共取締172件，其中2月16件、3月32件、4月34件、5月31件、6月27件、7月32件，均依違反道路交通管理處罰條例第82條之1舉發，每件處1200元罰鍰。未來將持續編排警力加強巡邏勤務，針對影響交通秩序及行人通行的違規攤販依法取締，維護用路人安全及周邊交通順暢。
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