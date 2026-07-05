苗栗通霄馬家庄附近蒜香藤爆開花期約1周 賞花要及時

苗栗縣通霄鎮馬家庄後方楓樹里2鄰農路200公尺蒜香蒜，迎來今年2次開花，花團錦簇美麗，花期約1周，今年地主新聞秘道，更添趣味性，目前正值通霄沙雕藝術節，民眾可以順道賞花。

通霄在地攝影師張麥斯長期關心楓樹里蒜香蒜花廊，他表示，蒜香藤一年主要有兩次花期，分別在5、6月及10、11月間，去年5月盛開時遇上接連大雨，到了7月疑受氣候異常影響，首度出現夏季2度開花的情況，今年5月開過，7月2度爆開。

張麥斯說，蒜香藤花廊今年延續去年，最近迎來第2次開花，綿延約200公尺的蒜香藤花海步道，花期約1周，地主很貼心地主開闢賞花秘道，民眾穿越隧道後柳暗花明，如神隱少女般的夢幻。

遊客前往賞花，可以下國道3號通霄交流道轉縣道128線銅鑼鄉方向，苗36線路口右轉往馬家庄方向，因農路狹窄，尤其假日恐怕湧現人潮，車子最好停在馬家庄附近，步行約1公里，依路牌指示到楓樹里蒜香蒜花廊。

苗栗縣通霄鎮馬家庄後方楓樹里2鄰農路200公尺蒜香蒜，迎來今年2次開花，花季約1周。圖／張麥斯提供

苗栗縣通霄鎮馬家庄後方楓樹里2鄰農路200公尺蒜香蒜，迎來今年2次開花，花季約1周。圖／張麥斯提供