地震加大雨東眼山風景區流霞路中斷 桃市搶災隊漏夜完成高難度救援

桃園市復興區北橫、東眼山國家森林遊樂區聯外道路受地震及先前強降雨影響，部分山路出現落實甚至土質鬆動，市府養工處搶災團隊進駐山區，三日夜晚剛搶通霞雲里成福路（往東眼山道路約6.5K）落石坍方，昨天下午約三時，流霞道路（縣道112線、霞雲接北橫台7線）300公尺被嚴重土石流吞沒，雙向交通中斷，團隊趕緊調派重機具和技術人員，深夜近十一時搶通。

養工處接到流霞道路坍方後，隨即調度搶災工班與大型重機械到現場，評估除大量土石傾瀉，同時夾帶大批倒塌竹林與電線糾結，搶修難度升高。

昨日下午5時重機具進場，搶修隊立即開始三階段復原作業：清除倒塌竹林與斷枝障礙、重機械清運土方、水車沖洗路面，深夜十一時完成搶通。養工處呼籲市民朋友，近期山區氣候不穩定，行經山路務必提高警覺確保行車安全。

流霞道路昨天深夜搶通。圖／工務局提供