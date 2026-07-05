公地放領苗栗縣第一波149筆、37.15公頃 縣府2028年底前完成

苗栗縣第一波公地放領敲定竹南鎮149筆、37.15公頃國有土地，攸關承租農民權益，縣府啟動後續釐清地籍等作業，2028年底前完成放領程序，協助承租戶依法取得土地所有權。

國有財產署清查1976年以前至今，持續承租維持農用的國有土地，苗栗縣繼彰化縣、宜蘭縣後，經內政部公地放領審議會審議通過竹南鎮海口段海口小段、中港段149筆、37.15公頃，立委陳超明第一時間宣告，服務處接獲不少承租戶詢問關心什麼時候可以承領？陳超明表示，鄉親世代在承租土地辛勤耕耘，合法承領、取得完整產權是安身立命的期盼。

縣府地政處最近收到國有財產署移送放領清冊，地政處第一步根據清冊，彰化縣、宜蘭縣的經驗，有些土地範圍有水溝等水利設施，或是道路用途，但沒有分割，此外，也有承租人死亡的狀況，因此必須釐清地籍及承租人情形後公告，並辦理公地放領說明會。

承租人必須於1年內提出承領申請，地政處接續會同國產署及農業單位辦理會勘，調查釐清耕地是否維持農用？設施、建築是否與農業經營不可分？地政處確認無誤後將通知辦理繳價，囑託地政事務所辦理所有權移轉登記等作業，依規定5年內不得移轉土地所有權及變更使用，洽詢電話037-559377。

地政處強調，公地放領是政府照顧合法承租農民的重要措施，符合放領資格的承租人完成申請程序及繳價，即可依法取得土地所有權，有助保障合法長期承租農民權益，促進農地合理利用及農業永續發展，苗栗縣後續還可能有其他鄉鎮市通過審查，陸續辦理公地放領作業。