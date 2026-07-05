獨／醜死了！苗栗加里山步道遭噴漆至少82處 山友大罵「比扯鈴還扯」

苗栗縣熱門登山路線加里山步道前天發現噴漆至少82處，紅色、黃色箭頭突兀大殺風景，許多山友邊走邊罵「比扯鈴還扯」醜死了，林業保育署新竹分署初步研判是私人活動標記，將設法清除，並追究行為人責任。

苗栗縣加里山屬中級山，一等三角點標高2220公尺，熱門小百岳，有鹿場及大坪登山口，有山友前天從大坪登山口出發，中線上接9號樁，短短3公里被沿途噴漆紅色、黃色箭頭，算得到82處，痛批比扯鈴還扯，已向林保署反映。

大坪登山口至9號樁沿途有高大柳杉林，錯落的大石塊，加上伐木時期留下台車鐵軌，景觀相當優美，大量噴漆顯得突兀，PO網引來撻伐，有山友邊走邊走邊罵，直批氣死人，噴成這樣有夠醜的，這能看嗎？亂搞、醜死了；有山友哀嚎是有多怕迷路，無痕山林何在？

新竹分署證實昨天接獲通報，加里山大坪登山口約0.9公里處起林木與石塊，遭人大量噴漆箭頭指向避難山屋，根據位置與型態，初步研判應為一般登山客或登山活動主辦方私人活動註記，分署將規畫加強巡查，增設宣導告示牌，至於石塊遭噴漆部分，分署將會刷洗清除；樹木部分，為避免強行洗刷傷及樹皮與植物組織，傾向讓其隨時間自然脫落，以維護樹木生長。

分署指出，目前尚無掌握具體行為人，將持續蒐集相關線索，若經查獲行為人，在國有林地內任意噴漆之行為，違反森林法第43條規定，可處6萬元到30萬元罰鍰，此外，違反廢棄物清理法可處1200元至6000元罰鍰。若情節嚴重涉及毀損林木者，分署將追究民事恢復原狀的損害賠償責任。

分署強烈呼籲廣大山友，親近山林時應秉持「無痕山林（Leave No Trace）」原則，不得任意汙染或破壞自然環境，登山隊伍如需指引路線，應採用不傷害自然、可拆除之暫時性布條，且應於活動結束後自行拆除，絕不可使用噴漆等永久性手段塗鴉林木或石塊。

苗栗縣加里山步道大坪登山口中線至9號樁沿途，前天發現噴漆至少82處，紅色、黃色箭頭突兀大殺風景。圖／民眾提供

苗栗縣加里山步道大坪登山口中線至9號樁沿途，前天發現噴漆至少82處，紅色、黃色箭頭突兀大殺風景。圖／民眾提供