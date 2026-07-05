陳鶴文促增指定吸菸區 竹市府：加強禁菸稽查、積極研議完善配套

打造無菸城市成為近期趨勢，無黨籍新竹市議員南區參選人陳鶴文指出，新竹市包括公園、轉運站、校門都禁菸，市府近年陸續擴大禁菸管制範圍，卻未設立一套系統化「指定吸菸區」配套，導致許多民眾仍繼續在護城河旁、騎樓、公園抽菸，並隨手丟棄菸蒂，希望相關單位能重視，解決「只禁不設」的問題。

新竹市衛生局表示，菸害防制法第18條規定，學校、醫療機構、大眾運輸工具及政府機關等公共「室內場所」全面禁菸；第19條則針對圖書館、體育場、游泳池及老人福利機構等「室外場所」，除吸菸區外不得吸菸，未設吸菸區者全面禁菸。為落實法定禁菸場所管理，衛生局加強管制吸菸熱點，針對竹市火車站、新竹公園及西門通等重點區域安排志工進行定點巡查，並會同警察局、環保局與體育館進行跨局處聯合稽查，查處件數去年共計228件、截至今年6月30日計有100件。

衛生局指出，針對菸害防制法第19條規定，室外禁菸場域設置4處吸菸區（亭）包括南寮溫水游泳池(榮福(股)公司新竹營運處)、老人福利機構-財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹老人養護中心、明志書院立體停車場(後方)及新竹轉運站，並於今年輔導新竹火車站前的指定吸菸區規畫設置，由產權所屬單位（國營台灣鐵路股份有限公司北區營運處臺北運務段新竹站）設置並管理維護，以兼顧市民健康與實務需求。

針對菸害防制法未明文禁菸的場域，市府未來將密切參酌中央菸害防制政策、國際防制趨勢及台北市府等實務推動作法，審慎評估相關禁菸措施、空間規畫及管理維護機制。

陳鶴文說，台北市最近推出「指定吸菸區」，還做了一張地圖整合進App，讓市民都查得到哪裡可以吸菸。建議市府應在公園綠地、轉運站、觀光景點、市府周邊等人流密集處設置負壓吸菸室，有效隔絕煙味外散。

另外，市府也應建立新竹版吸菸區地圖，整合進市民常用的App，例如新竹通APP；以及訂定新竹市吸菸區設置管理規範，讓維護有人負責讓每個人都知道「哪裡能、哪裡不行」，才是真正讓城市有序的方式。

※ 提醒您：吸菸有礙健康