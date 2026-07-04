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通霄沙雕藝術節今登場展出29件大型創作 晚間9點前不打烊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影
2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「2026通霄沙雕藝術節」今天熱鬧登場，展期長達65天，苗栗縣政府和通霄鎮公所協力打造沙雕節特色，盼成為國際沙雕藝術的重要舞台，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作，縣府歡迎全國民眾前來共度充滿藝術與海洋魅力的夏日時光。

苗栗縣文化觀光局指出，通霄沙雕節前年首度舉辦就創下33萬人次入場，讓寂寥多年的通霄海水浴場重回早年萬人聚集海灘的榮景，去年入場更超越60萬人次；通霄海岸擁有綿延的白色沙灘、優美海景及完善遊憩條件，是台灣少數適合大型沙雕展演的濱海場域。3年來，沙雕節持續累積策展與執行經驗，成為苗栗暑期重要觀光品牌。

今年展場共規畫29座沙雕作品，包括16座主題作品、10座國際邀請賽作品及3座沙雕創作表演作品；其中，主題作品及沙雕創作表演作品由來自4個國家的藝術家共同創作；國際邀請賽邀請來自8個國家的10名沙雕藝術家參賽，競賽將於7月5日至9日在現地創作，各國藝術家將以不同的文化視角及創作風格，在通霄海灘同場競技，展現國際沙雕藝術的多元樣貌，進一步提升通霄沙雕節的國際能見度。

策展人陳坤田表示，今年沙雕節策展以通霄最具特色的白沙海灘為核心意象，展出作品將海洋、家庭、文化、永續及地方故事融入創作，「白沙」象徵純淨、包容與希望，「祝福」代表人與人、人與土地間的溫暖連結。

上午豔陽高照，縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍、通霄鎮長張可欣及議員、地方人士多人參加開幕式，並逐一欣賞各座沙雕作品。許多親子、遊客開幕首日就湧入，開心賞沙雕、玩沙子，搶鮮感受夏日時光，今年場內公共設施大幅改善，沙灘上並設置無障礙步道，身障者坐輪椅可就近觀賞沙雕。

鍾東錦表示，通霄沙雕節已成為苗栗重要的夏季品牌活動，透過國際競賽及主題策展，不僅可讓世界看見苗栗，也讓更多國際藝術家認識通霄，透過國際藝術交流與文化觀光推廣，要讓世界看見苗栗豐富的海岸資源、文化底蘊與藝術能量，促使通霄成為國際知名的沙雕藝術旅遊目的地。

展出期間除大型沙雕展覽，還規畫沙雕現場創作、假日藝文表演、市集及夜間光環境展示等系列節目，讓遊客可白天賞沙雕、夜晚遊海岸，一同感受來自「白沙海岸」的祝福與感動，留下美好的夏日回憶。

今年展期至9月6日，每天上午9點至晚間9點開放參觀，免費入場，相關活動資訊可至苗栗縣文觀局官網及「2026通霄沙雕藝術節」Fb粉絲專頁查詢。

2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影
2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「2026通霄沙雕藝術節」今天熱鬧登場，展期長達65天，苗栗縣政府和通霄鎮公所協力打造沙雕節特色，盼成為國際沙雕藝術的重要舞台。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「2026通霄沙雕藝術節」今天熱鬧登場，展期長達65天，苗栗縣政府和通霄鎮公所協力打造沙雕節特色，盼成為國際沙雕藝術的重要舞台。記者胡蓬生／攝影

2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影
2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影

2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年沙灘還設置無障礙步道，身障者坐輪椅也可就近觀賞沙雕。記者胡蓬生／攝影
2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年沙灘還設置無障礙步道，身障者坐輪椅也可就近觀賞沙雕。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「2026通霄沙雕藝術節」今天熱鬧登場，今年邀請多名國際沙雕藝術家前來創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「2026通霄沙雕藝術節」今天熱鬧登場，今年邀請多名國際沙雕藝術家前來創作。記者胡蓬生／攝影

2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影
2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影

2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影
2026通霄沙雕藝術節今天熱鬧登場，展期長達65天，今年並以「來自白沙的祝福」 為題，規畫展出29座大型沙雕創作。記者胡蓬生／攝影

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