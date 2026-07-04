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歐盟駐台代表訪桃園 張善政盼合作發展AI智慧城市

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左2）會晤，雙方就經貿產業、智慧城市、城市締盟等議題交流意見。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長張善政（中）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左2）會晤，雙方就經貿產業、智慧城市、城市締盟等議題交流意見。圖／桃園市秘書處提供

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）繼2月桃園燈會，昨天再訪桃園，形成除安排參訪航空城，也與市長張善政會談交流，雙方就桃園與歐洲經貿產業、智慧城市、城市締盟等議題進行意見交換，盼開創合作機會。

桃園市政府昨安排谷力哲參訪航空城，助其了解桃園機場及週邊自由貿易區的規畫，同時也強調桃園是全球最大的AI伺服器生產基地，輝達（NVIDIA）與台積電皆在桃園設有物流設施或爭取擴建廠房；谷力哲表示，2月參加燈會體驗到桃園特色文化魅力，此次參訪有更深層認識，見識到桃園的發展潛力。

會晤時，張善政稱桃園是台灣的「工業首都」，製造業蓬勃發展，產業鏈完整，在桃園國際機場的區位優勢下，也吸引許多外商進駐，正朝多功能、現代國際化的航空城邁進。

張善政也提到，桃園積極發展智慧城市，市府設有專責委員會統籌相關計畫，也積極與各國進行交流。桃園積極與歐洲城市締結姊妹市，目前在歐洲已有6個姊妹市，相當期待未來能與歐盟展開交流。

谷力哲則說，期盼能持續促進雙方在經貿、智慧城市、大眾運輸及綠能等領域的交流，樂見桃園與更多歐洲城市發展交流合作計劃。

桃園市長張善政（中）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左2）會晤，雙方就經貿產業、智慧城市、城市締盟等議題交流意見。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長張善政（中）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左2）會晤，雙方就經貿產業、智慧城市、城市締盟等議題交流意見。圖／桃園市秘書處提供

桃園市長張善政（中）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左2）會晤，雙方就經貿產業、智慧城市、城市締盟等議題交流意見。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長張善政（中）與歐洲經貿辦事處處長谷力哲（左2）會晤，雙方就經貿產業、智慧城市、城市締盟等議題交流意見。圖／桃園市秘書處提供

張善政 歐盟 桃園

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