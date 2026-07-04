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林慈愛爭取竹市原民青年納AI補助最高資格 可望最高補助6000元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員林慈愛強調，投資青年，就是投資未來；培養青年，就是培養族人的競爭力。圖／議員林慈愛提供
議員林慈愛強調，投資青年，就是投資未來；培養青年，就是培養族人的競爭力。圖／議員林慈愛提供

新竹市政府全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，開放青年申請訂閱生成式AI工具，包括ChatGPT、Claude及Gemini等數位工具訂閱費補助。新竹市平地原住民議員林慈愛積極透過提案與質詢，爭取將設籍新竹市的原住民青年納入最高補助對象，相關政策近日已獲市府正面回應，預計於今年下半年修正補助計畫正式納入。

林慈愛指出，AI已全面進入工作、學習與創業場域，對青年數位競爭力影響深遠，若因經濟條件限制而無法使用相關工具，恐造成數位落差擴大。因此，她持續在議會推動調整補助資格，要求讓原住民青年也能享有與弱勢經濟戶同等的最高補助額度。

她表示，市府已正式函文回覆，將於後續修正計畫中，將設籍新竹市的原住民青年納入最高補助對象，與低收入戶、中低收入戶相同可申請到最高補助，未來符合資格者，購買AI相關數位工具，每人最高可補助6000元。

林慈愛強調，投資青年，就是投資未來；培養青年，就是培養族人的競爭力。未來，她也會繼續努力，爭取更多教育、數位學習和青年發展資源，陪伴族人一起成長。

青年 Gemini 原住民 ChatGPT AI 補助

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