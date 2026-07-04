桃園市楊梅警分局於昨日下午在老K舒眠文化館舉辦115年社區治安會議。圖：警方提供

桃園市楊梅警分局於昨(3)日下午在老K舒眠文化館舉辦115年社區治安會議，由分局長吳傳銘主持，邀請立法委員涂權吉、市議員李家興、周玉琴、鄭淑方、陳睿生服務處秘書、楊梅區公所區長秘書施永恭、新屋區公所區長鄭詩鈿、楊梅警友辦事處主任胡鴻麒及地方士紳等約200人與會。桃園市警察局主任秘書許淑貞及分局各業務主管也到場，聆聽鄉親對治安、交通的建言，並積極回應與提供改善方向，同時向民眾宣導最新治安及交通資訊。

吳傳銘表示，近年詐騙犯罪層出不窮，其中以網路購物詐騙最為常見。民眾若在社群媒體看到購物資訊，尤其是標榜免費贈品或超值優惠時，務必提高警覺，建議透過合法、可靠的購物平台消費，以免受騙。此外，近期新興毒品及毒駕案件備受社會關注，警方將持續加強查緝，防制毒品危害及毒駕事故發生；若民眾發現鄰里間有疑似毒品或毒駕等違法情事，也可立即通報警方，共同維護社區治安。

許淑貞提到，目前治安工作以「打詐、防制毒酒駕」為核心任務，警政署及刑事警察局均已擬定相關偵查作為。打詐方面，民眾可下載警政服務APP，透過「打詐儀錶板」查閱最新詐騙案例，了解詐騙集團慣用話術及手法，提升識詐能力；毒品及毒駕方面，警方也持續執行各項專案，全力打擊相關犯罪。桃園市警察局團隊於今(115)年4至6月共查獲各類刑事案件1萬4千餘件，其中詐欺案件1千1百餘件、毒品案件查獲犯嫌1千9百餘人。警方將持續強化查緝能量，防制各類違法犯罪，守護市民生命財產安全。

楊梅分局藉由治安會議向民眾宣導反詐識詐、交通安全及婦幼安全等警政重點工作，並介紹新興毒品依託咪酯的危害，提醒民眾遠離毒品；另透過交通事故案例，加強交通安全觀念，提升自我保護意識。與會民眾除肯定警方維護治安及交通安全的努力，也踴躍提出意見與建言。會中並舉辦有獎徵答活動，送出10份限量複合式餐盒，現場互動熱絡，在警民交流中圓滿落幕。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅分局深入社區與民交流 治安會議強化防詐、交安觀念