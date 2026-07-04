快訊

親媽掏空積蓄還逼背10億債！大咖歌后爆家醜 母留遺書喊跳橋疑身亡

流通商戰／北車商場換手倒數 台鐵讓微風、新光三越都卡住

驚見小孫子自打嘴巴！阿嬤心疼落淚：原來在幼兒園受虐「停招1年太輕」

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅分局深入社區與民交流 治安會議強化防詐、交安觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

S 85876761
桃園市楊梅警分局於昨日下午在老K舒眠文化館舉辦115年社區治安會議。圖：警方提供

桃園市楊梅警分局於昨(3)日下午在老K舒眠文化館舉辦115年社區治安會議，由分局長吳傳銘主持，邀請立法委員涂權吉、市議員李家興、周玉琴、鄭淑方、陳睿生服務處秘書、楊梅區公所區長秘書施永恭、新屋區公所區長鄭詩鈿、楊梅警友辦事處主任胡鴻麒及地方士紳等約200人與會。桃園市警察局主任秘書許淑貞及分局各業務主管也到場，聆聽鄉親對治安、交通的建言，並積極回應與提供改善方向，同時向民眾宣導最新治安及交通資訊。

S 85876759
楊梅分局藉由治安會議向民眾宣導反詐識詐、交通安全及婦幼安全等警政重點工作。圖：警方提供

吳傳銘表示，近年詐騙犯罪層出不窮，其中以網路購物詐騙最為常見。民眾若在社群媒體看到購物資訊，尤其是標榜免費贈品或超值優惠時，務必提高警覺，建議透過合法、可靠的購物平台消費，以免受騙。此外，近期新興毒品及毒駕案件備受社會關注，警方將持續加強查緝，防制毒品危害及毒駕事故發生；若民眾發現鄰里間有疑似毒品或毒駕等違法情事，也可立即通報警方，共同維護社區治安。

許淑貞提到，目前治安工作以「打詐、防制毒酒駕」為核心任務，警政署及刑事警察局均已擬定相關偵查作為。打詐方面，民眾可下載警政服務APP，透過「打詐儀錶板」查閱最新詐騙案例，了解詐騙集團慣用話術及手法，提升識詐能力；毒品及毒駕方面，警方也持續執行各項專案，全力打擊相關犯罪。桃園市警察局團隊於今(115)年4至6月共查獲各類刑事案件1萬4千餘件，其中詐欺案件1千1百餘件、毒品案件查獲犯嫌1千9百餘人。警方將持續強化查緝能量，防制各類違法犯罪，守護市民生命財產安全。

楊梅分局藉由治安會議向民眾宣導反詐識詐、交通安全及婦幼安全等警政重點工作，並介紹新興毒品依託咪酯的危害，提醒民眾遠離毒品；另透過交通事故案例，加強交通安全觀念，提升自我保護意識。與會民眾除肯定警方維護治安及交通安全的努力，也踴躍提出意見與建言。會中並舉辦有獎徵答活動，送出10份限量複合式餐盒，現場互動熱絡，在警民交流中圓滿落幕。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅分局深入社區與民交流 治安會議強化防詐、交安觀念

涂權吉 鄭淑方 桃園市 交通安全 詐騙

延伸閱讀

再忙也要防詐！北投警赴榮總強化醫暴應變機制 揭當前最猖獗詐術

超商物流成詐團取款管道 嘉縣警設局逮2嫌斷金流

支付平台結合人頭公司洗錢 5人遭橋檢聲押獲准

士檢偵辦毒駕案件 再聲押10名被告獲准

相關新聞

林慈愛爭取竹市原民青年納AI補助最高資格 可望最高補助6000元

新竹市政府全國首創「AI領航青年數位工具補助計畫」，開放青年申請訂閱生成式AI工具，包括ChatGPT、Claude及Gemini等數位工具訂閱費補助。新竹市平地原住民議員林慈愛積極透過提案與質詢，爭取將設籍新竹市的原住民青年納入最高補助對象，相關政策近日已獲市府正面回應，預計於今年下半年修正補助計畫正式納入。

龍潭轉運站斥資9400萬打造 營運0元招標引關注

桃園市龍潭轉運站斥資9400百萬元興建，即將完工，市府近日0元招標委外營運，2日由亞通客運以權利金14萬元取得未來2年4個月的經營權，引發關注；交通局表示，標案有設計分潤機制，轉運站預計9月底、10月初啟用。

桃園中原夜市電桿深夜突冒電光、傳出爆炸聲 造成2304戶停電

桃園市中壢區中原夜市3日22時傳出有爆炸聲，有民眾在社群平台Threads發文提醒，若有路過附近盡量避免行經該路段，留意安全，消防已到場處理。影響2304戶用電，已於3日23時55分恢復供電。

垃圾丟舊衣回收箱...身障團體清運苦不堪言還要怕被罰

新竹縣市舊衣回收箱近期出現惡意棄置情形，大量不堪使用的衣物與黑色垃圾袋堆放在回收箱周邊，導致負責管理的身心障礙團體清運負擔大增，還可能面臨罰則，苦不堪言。新竹縣環保局呼籲，衣物若髒汙破損嚴重，不建議進入回收系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。