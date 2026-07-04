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龍潭轉運站斥資9400萬打造 營運0元招標引關注

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市龍潭轉運站即將完工，營運權已由亞通客運得標。圖／桃園市政府提供
桃園市龍潭轉運站即將完工，營運權已由亞通客運得標。圖／桃園市政府提供

桃園市龍潭轉運站斥資9400百萬元興建，即將完工，市府近日0元招標委外營運，2日由亞通客運以權利金14萬元取得未來2年4個月的經營權，引發關注；交通局表示，標案有設計分潤機制，轉運站預計9月底、10月初啟用。

龍潭近年隨科學園區發展迅速，往返雙北通勤人數大增，日前龍科三期計畫重啟，地方評估產業聚落帶動地方人口成長，交通用路需求會大增，市議員徐玉樹、劉熒隆都極力爭取設立轉運站，議會質詢緊盯進度。

桃園市交通局指出，龍潭轉運站距龍潭交流道僅250公尺，緊鄰龍潭市區，基地面積約1250坪，6個月台均能容納大客車臨停載客，另設有123席機車停車位，方便民眾完成。轉運站總經費約9400萬元，工程已進入尾聲，近日也完成委外營運。

龍潭轉運站預計有7條國道客運進駐，其中5350客運往返台北、小人國與六福村，搭車就能到遊樂園，另有18條市區公車與2條免費公車路線。為推廣大龍門觀光，未來還會有5條桃小巴路線，分別可抵龍潭大池、三坑老街、石門水庫、小人國和客家茶文化館等地，預估未來每月運量可達6萬人。

然而，龍潭轉運站出租經營管理標案預算金額為0元，由亞通公司以每月5千元權利金取得未來2年4個月的營運權，引發關注；交通局表示，考量轉運站一個月的營運成本超過40萬元，但初期進駐公車路線有限、班次不多，為鼓勵國道客運進駐又祭出第一年月台租金免費，營運初期恐難達收支平衡或獲利，因此設計0元標再酌收權利金。

交通局強調，雖然是0元標案，但合約有分潤機制。若業者實際獲利大於投標所提的預期獲利，增溢部分須提撥一定比例給市府。此機制在政府委外營運還算常見，八德轉運站也採此模式委外。

龍潭大池 雙北 桃園市

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