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影／清涼一夏！苗栗市「熱天暗晡共下搞水尞」首場夏夜晚會今登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦，吸引大批親子前來享受清涼的戲水樂趣。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦，吸引大批親子前來享受清涼的戲水樂趣。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦，吸引大批親子前來享受清涼的戲水樂趣，包括縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、民進黨不分區立委林月琴、苗栗縣議員、苗栗市民代表、里長多人到場，現場頻頻傳來孩子們在噴水區歡樂的笑聲。

苗栗市公所在暑期推出「2026熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，原訂6月26日、28日安排兩場夏夜晚會，但上周碰上米克拉颱風環流雨勢影響，市公所考量民眾、孩童及工作人員安全，因此延至今、明兩晚推出，今天苗栗地區不時豔陽高照，氣溫也高，戲水池及晚會活動讓親子格外享受消暑的樂趣。

市公所表示，雖然部分活動內容略有調整，但精彩內容依然不減，最新活動資訊已公布於苗栗市公所臉書粉絲專頁，歡迎民眾踴躍參與，帶著孩子一起來玩水、看表演、逛市集。

苗栗市長余文忠表示，近年受氣候變遷影響，夏季氣溫逐年升高，許多市民都期待能有兼具親子互動與消暑功能的休閒空間。苗栗市公所多年來持續於暑期開放市民廣場噴水池，希望讓孩子能盡情親水、戲水，也讓家長在夏夜中共享親子歡樂時光，未來市公所並將與縣府合作在貓裏喵親子公園旁爭取闢建大型的親水遊憩區。

市公所表示，暑期市民廣場噴水池開放戲水時間至8月31日止，每天下午4點至8點提供市民親子消暑休閒空間（戲水區每周一例行設備保養及清洗蓄水池，暫停開放），歡迎大家在開放時段一起來共度歡樂夏日時光，也提醒大家珍惜水資源，並隨手將垃圾帶走，環保愛地球。

苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦，吸引大批親子前來享受清涼的戲水樂趣，會場周邊並有遊樂設備及美食市集。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦，吸引大批親子前來享受清涼的戲水樂趣，會場周邊並有遊樂設備及美食市集。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦，吸引大批親子前來享受清涼的戲水樂趣。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所「熱天暗晡共下搞水尞」系列活動的首場夏夜晚會今天傍晚5點在市民廣場舉辦，吸引大批親子前來享受清涼的戲水樂趣。記者胡蓬生／攝影

苗栗 苗栗市 林月琴 鍾東錦

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