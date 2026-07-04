垃圾丟舊衣回收箱...身障團體清運苦不堪言還要怕被罰

新竹縣市舊衣回收箱近期出現惡意棄置情形，大量不堪使用的衣物與黑色垃圾袋堆放在回收箱周邊，導致負責管理的身心障礙團體清運負擔大增，還可能面臨罰則，苦不堪言。新竹縣環保局呼籲，衣物若髒汙破損嚴重，不建議進入回收系統。

新竹縣身心障礙者扶助協會榮譽理事長羅雅萱指出，近日竹縣新豐鄉和竹北市東海的回收箱都被傾倒大量無法再利用的舊衣，其中甚至有垃圾，初步研判是回收業者挑剩、無法變現的二手衣物。這種亂象今年五月也發生過，經報導稍有改善，但最近有復萌情形，且從竹縣移轉到竹市，竹市身心障礙者聯合就業協會也很困擾。

羅雅萱表示，協會已經報警，但由於這類棄置行為多發生於傍晚至凌晨時段，地點多位於照明不足或較為偏僻路段，監視設備存在死角，使得行為人身分難即時確認。另一方面，竹縣境內回收箱據點約達百餘處，分布範圍廣泛，在人力有限的情況下，難以逐一巡查並即時掌握各點位異常狀況，盼社會大眾協助，提供可疑車輛資訊與時間。

新竹縣環保局表示，舊衣回收箱設置於路邊須經各鄉鎮市公所同意，但周邊若出現隨意棄置情形，管理單位仍須負起清理責任，未改善者不排除撤除設施。一般而言，破損或髒汙嚴重衣物不建議進入回收系統，民眾若有大量舊衣，也可直接捐贈社福團體或聯繫提供到府回收服務的單位。