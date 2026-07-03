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打造棒球、足球及全民運動場域 竹市虎林運動園區今開工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天開工典禮，市長高虹安、副市長林琨瀚與新竹市棒球隊教練團合影。圖／新竹市政府提供
今天開工典禮，市長高虹安、副市長林琨瀚與新竹市棒球隊教練團合影。圖／新竹市政府提供

新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程今天開工，總經費6740萬元，將新建符合U12國際規格少棒場、8人制人工草地足球場，並優化既有棒球場及周邊設施，預計工期270天，打造兼具競技培訓與全民運動功能的運動園區。

新竹市長高虹安表示，虎林運動園區位於原大鵬新村基地，既有棒球場長年肩負少棒培訓及校際賽事，也是台日少棒交流賽重要場地，但因場地規格與U12國際賽不同，過去辦理賽事須以圍網調整配置，因此市府規畫新建符合U12國際規格的專屬少棒球場，未來可提供更完善的基層培訓環境，也有助承辦更多國內外少棒賽事。

高虹安表示，棒球人才須從基層扎根，完善少棒場地有助培育下一代運動人才。此次工程總經費6740萬元，其中中央補助3500萬元、市府自籌3241萬元，將新建U12少棒場、優化既有棒球場、新設8人制人工草地足球場，並改善聯絡通道、停車場、夜間照明、電子計分板、無障礙設施及雨水回收過濾系統，打造兼具競技、訓練與全民運動需求的園區。

高虹安說，市府除持續完善運動場館，也支持新竹市城市棒球隊發展，透過專業教練團及完整訓練制度提升競技實力。今天開工典禮，城市棒球隊總教練陳瑞振及教練倪福德、林羿豪也到場見證。

教育處表示，新竹市基層棒球發展蓬勃，擁有多支少棒隊伍，每年辦理各級棒球賽事。此次工程除提升棒球場地，也新設人工草地足球場及共融運動空間，兼顧足球發展與全民運動需求。

工務處表示，園區將兼顧棒球、足球及休閒運動功能，全面提升場地品質與服務機能，並融入節能永續及環境友善理念。市府將持續督導施工品質與進度，確保工程如期如質完成。

新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程今天開工，將新建符合U12國際規格少棒場、8人制人工草地足球場，並優化既有棒球場及周邊設施。圖／新竹市政府提供
新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程今天開工，將新建符合U12國際規格少棒場、8人制人工草地足球場，並優化既有棒球場及周邊設施。圖／新竹市政府提供

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