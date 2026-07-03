加強遊蕩犬絕育管制源頭 桃園動保處：近年降至每年絕育千隻

遊蕩犬流竄可能造成人犬衝突，桃園動保處表示，桃園2019年起加強遊蕩犬絕育力道，雖然較慢，但從絕育最高峰超過4千隻，近年將至1千出頭，動保處提醒，遇到遊蕩犬不要立即逃跑，可用折疊傘或棍子等物品防身，勿攻擊犬隻。

桃園從2020年起，與相信協會合作推動遊蕩犬絕育管制，動保處長王得吉坦言，桃園速度比較慢，至2018年前都是以貓為主，2019年後才逐漸加強力道，據統計資料，2018年絕育犬隻1588隻，2019年2253隻，2020年、2021年都超過4千隻，2022年超過3000隻，這時數據才開始下降，從2023年至去年、今年，數量剩下1千出頭。

王得吉說，近年的管制案件及幼犬入園數都明顯減少，過去入園犬隻都高達5至600隻，現在降下不到50隻。中央統計，桃園的遊蕩犬數量數量有受到控制，2022年估算，有將近1萬5千隻遊蕩犬，2024統計，下降至7千隻，有賴高強度絕育，才能控制族群數量，以前是散點式去抓遊蕩犬，沒有絕育高達八成以上，絕育效果有限，隔年還是會繼續繁衍。

雖然遊蕩犬絕育有成效，但人犬衝突無法一下就完全避免，楊梅近日通報，有孩童被四犬隻追逐，經查可能是有人飼養的犬隻放養。

王得吉提醒，民眾遇到遊蕩犬，或是放養犬隻，不要因為害怕就立刻逃跑，犬隻有追逐獵物的本性，可以觀察周邊有無棍子，或是身上有折疊傘，可以稍微防身阻擋。鄉下容易遇到遊蕩犬，也有與餵養人溝通乾淨餵養，及移動至偏僻處餵養，避免影響當地住戶，若真的造成困擾，動保處也會抓捕入園，協助送養。