通霄沙雕藝術節4日登場 體貼身障族設友善木棧道

2026通霄沙雕藝術節明天開幕，苗栗縣政府文化觀光局今天動員淨攤整備，今年將展出29座沙雕作品，並特別設置友善木棧道，讓行動不便的長者、輪椅族也能近距離欣賞沙雕藝術之美。

苗栗縣2026通霄沙雕藝術節4日將在通霄海水浴場登場，為提供遊客乾淨、舒適、安全的參觀空間，縣府文化觀光局今天號召約30名員工辦理淨灘，並全面檢視園區各項設施與動線，為活動場域進行最後整備工作，邀請民眾參加通霄夏季最具代表性的藝術盛會。

文觀局表示，今年活動最大亮點為首度舉辦「國際沙雕競賽」，展場共規劃29座沙雕作品，包括16座主題作品、10座國際邀請賽作品及3座沙雕創作表演作品。

其中，主題作品及創作表演作品由來自4個國家的藝術家共同創作；國際邀請賽則邀請來自8國、10名沙雕藝術家，於7月5日至9日展開現地創作，以多元文化視角同場競技，完成作品將於展區公開展示，透過國際交流持續提升活動專業度與國際能見度，逐步打造通霄成為國際沙雕藝術的重要據點。

文觀局說，今年更特別設置友善環境木棧道，讓長者、輪椅族及行動不便民眾，都能更加近距離欣賞國際級沙雕作品，輕鬆拍照留念；會場也規劃服務中心、公廁及相關服務設施。

2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，展期自7月4日至9月6日，活動結合16座大型主題沙雕，並規劃國際沙雕競賽、沙雕師現場創作、夕陽微風音樂會、假日市集、拍照打卡活動等內容，縣府歡迎民眾走進通霄，在海風、白沙與藝術交織的夏日氛圍中，感受沙雕藝術的獨特魅力。