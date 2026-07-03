桃機辦「第三航廈小小建築師」積木營 邀桃園學童認識國門建設

桃園國際機場公司暑假期間舉辦「第三航廈小小建築師－兒童積木營」公益活動，邀請桃園在地「大園主僕兒童教育關懷站」及「財團法人桃園市立睦祥家園」學童走進機場，透過組裝第三航廈微型積木、導覽解說及互動遊戲，認識第三航廈建設與機場運作，也藉此落實企業社會責任（ESG）。

活動於7月2日至3日舉行，學童在講師與助教帶領下，親手完成第三航廈微型積木作品，並透過第三航廈建築模型解說，了解航廈設計理念及未來旅客動線規畫。隨後前往觀景台參觀，並參與「抵達第三航廈挑戰賽」等闖關活動，在遊戲中學習航空知識，現場互動熱絡。

機場公司副總經理余崇立表示，桃園機場已不只是台灣連結世界的重要門戶，也逐漸發展為兼具餐飲、購物、休憩及體驗功能的生活場域，希望透過活動讓孩子以輕鬆、有趣的方式認識桃園機場，鼓勵暑假期間走出戶外，探索生活周遭不同場域，而非長時間使用手機或玩遊戲。

余崇立表示，期盼每位孩子都能成為「小小建築師」，親手完成屬於自己的第三航廈作品，從中獲得成就感，也歡迎未來與家人、朋友一起到桃園機場參觀，認識機場建設與航空文化。

機場公司表示，未來將持續結合機場建設、航空教育及在地公益，推出更多元的教育及公益活動，讓桃園機場除了是旅客出入境的重要門戶，也成為陪伴在地下一代成長、拓展視野的友善場域。

參與活動的小朋友在講師及助教引導下，化身小小建築師，逐步完成第三航廈微型積木作品，現場氣氛活潑熱鬧。圖／機場公司提供