白沙屯媽祖進香狂吸人車潮 苗縣府爭取5千萬今動土翻蓋白沙派出所

苗栗縣通霄鎮白沙屯聚落，受惠「粉紅超跑」帶來的熱度，狂吸人、車潮湧入，今年好消息不斷，不僅有新闢道路、新建醫院正動工中，就連當地使用逾40年的老舊白沙派出所，也在縣府積極爭取總經費4千900萬元，重建工程今天正式舉辦動土儀式，為地方警政建設再添新頁。

苗栗縣警察局繼新廳舍日前動工後，通霄分局白沙派出所辦公廳舍新建工程，今天也舉行動土典禮 ，由縣長鍾東錦主持，鎮長張可欣及地方民意代表、地方仕紳、警界同仁與鄉親共同出席見證，祈祝工程順利圓滿，也展現地方各界對警政建設的高度支持與期待。

縣警局表示，白沙派出所肩負轄區治安維護、交通疏導及為民服務等重要工作，更位處全國知名宗教聖地白沙屯地區，每年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動吸引數十萬信眾參與，對交通疏導、安全維護及緊急應變工作均帶來重大考驗。

為提升警政服務品質及勤務效能，縣府積極爭取總經費4900萬元推動重建工程，基地面積約295坪，規劃興建地上2層的現代化派出所廳舍，未來不只是警察同仁安心辦公的場所，更是展現智慧警政現代化治理與永續發展的重要象徵。

鍾東錦致詞表示，現有白沙派出所廳舍興建於民國70年代，迄今已使用逾40年，建築物因年代久遠，空間規劃及設施設備已逐漸不符現代警政勤務需求，且面對轄區人口活動及大型宗教活動發展趨勢，加上鄰近童綜合醫院出資興建白沙屯媽祖醫院，預期將帶來更多的人潮及相關產業的發展。

縣警局長李忠萍也表示，白沙派出所為通霄分局轄區內重要治安交通據點，每年白沙屯媽祖進香期間均投入大量警力執行交通疏導、人流管制、秩序維護及各項安全勤務。新廳舍完工後，將有效提升勤務指揮調度及跨單位協調能力，強化大型宗教活動安全維護量能，為信眾及遊客提供更完善的安全保障。