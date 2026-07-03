舊衣回收箱遭惡意棄置垃圾 新竹身障團體清運壓力爆表喊「受不了」

新竹縣市舊衣回收箱近期出現嚴重惡意棄置情形，大量不堪使用的衣物與黑色垃圾袋被堆放在回收箱周邊，部分甚至高過回收箱本體，使負責管理的身心障礙團體清運負擔大幅增加，還可能面臨罰則，苦不堪言。協會呼籲，希望社會大眾幫忙揪出亂丟的不肖人士，支持弱勢族群自立生活。

新竹縣身心障礙者扶助協會榮譽理事長羅雅萱指出，這兩天位於新豐鄉和竹北市東海的回收箱，被集中傾倒大量無法再利用的舊衣與垃圾，今早里長通報後，協會緊急到場清運。由於需緊急派員清運，第一線人力與經費壓力明顯增加，也可能連帶衍生管理責任與行政風險。

這些破損、汙損或已無使用價值的衣物，初步研判可能來自回收業者在挑選可販售衣物後，將剩餘無法變現的衣物集中丟棄於回收箱外，使原本支持身心障礙者就業與自立生活的回收機制，反而承擔額外清潔與處理成本。

她也提到，這類亂象並非首次發生。過去在今年5月中旬亦曾出現類似狀況，當時經媒體報導後，新竹縣部分點位一度改善，但後續卻觀察到問題轉移至新竹市回收箱，形成「此地改善、彼地出現」的移動式棄置現象，讓新竹市身心障礙者聯合就業協會同樣感到困擾。近期這類情況又再度回流至新竹縣，兩邊協會均對此類行為表達譴責。

目前協會已就相關情況報警處理，但實務追查仍面臨限制。協會指出，由於這類棄置行為多發生於傍晚至凌晨時段，且地點多位於照明不足或較為偏僻路段，加上部分監視設備存在死角，使得行為人身分難以即時確認。另一方面，新竹縣境內回收箱據點約達百餘處，分布範圍廣泛，在人力有限的情況下，難以逐一巡查並即時掌握各點位異常狀況。

羅雅萱呼籲社會大眾共同協助留意異常棄置行為，若發現可疑車輛或集中傾倒情形，能記錄時間與車牌資訊，提供後續追查依據，以降低類似事件持續發生。

新竹縣環保局表示，舊衣回收箱設置於路邊須經各鄉鎮市公所同意，但周邊若出現隨意棄置情形，管理單位仍須負起清理責任，若經陳情影響環境，將要求限期改善，未清理者不排除撤除設施。民眾若有大量舊衣，可直接捐贈社福團體或聯繫提供到府回收服務的單位。一般而言，具再利用價值的衣物可投入回收系統，但嚴重破損、髒汙不堪使用者，不建議進入回收系統，以免增加後端處理成本並影響環境整潔。

新竹市舊衣回收箱周邊的垃圾，不少是破損、汙漬明顯難以回收的衣服。或圖／新竹市身心障礙者聯合就業協會提供

大量不堪使用的衣物與黑色垃圾袋被堆放在回收箱周邊，使負責管理的身心障礙團體清運負擔大幅增加，還可能面臨罰則，苦不堪言。圖／新竹縣身心障礙者扶助協會提供