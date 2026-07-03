竹市公園維護廠商解約遭指空窗 市府將重新招標

時代力量竹市議會黨團今天說，竹市北區、香山區公園綠地委外維護廠商解約，維管面臨合約空窗期；市府說，依契約規定辦理程序及重新招標，並以人力調度及跨單位支援，維持公園品質。

時代力量竹市議會黨團今天召開記者會表示，北區、香山區公園綠地委外維護廠商與市府解約，導致公園維護管理出現合約空窗；原本已轉型為稽核角色的基層公務員，如今臨時被迫再回到第一線清掃公園。

時力黨團說，有基層人員1天內須清掃4處、總面積達5566坪的公園，約等於2個標準足球場大小；也有人須跑完4處公園，移動距離長達17公里；依基層提供的內部班表，7月1日起全處僅24名基層人力、編成18組，須負責新竹市近130處公園、綠地、廣場與公廁。

時力黨團表示，其中機動組僅3人，卻須負責42處場域，平均每人14處，範圍北至空軍基地、南至南十八尖山；市府應儘速辦理重新招標，維持公園維管量能。

新竹市政府養護工程處透過文字指出，已啟動應變機制，透過人力調度及跨單位支援，維持公園環境品質與市民使用權益，並依契約規定辦理後續程序及重新招標。

養工處表示，此次內部人力調整均依勞動契約辦理，相關人員契約內容原已明定工作範圍包含公園巡查、清潔維護及相關管理事項，業務調整都屬契約約定範圍內工作內容，未逾越勞動契約雙方約定。